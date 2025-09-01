Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SEZONSKA INFLACIJA

Guverner HNB pojasnio novi digitalni euro, pa otkrio zašto se vratila inflacija: 'Evo što će biti s gotovinom'

Zadar: S prvim danom nove godine konobaru se može ostaviti napojnica i putem kartice
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
01.09.2025.
u 21:30

Dva ključna faktora, po Vujčiću, utječu na rast cijena: "Realni rast plaća bio je šest posto u 2023., 12 posto u 2024., a ove godine očekujemo oko šest. Također, ostvarili smo oko 40-50 tisuća novih radnih mjesta, što dodatno potiče potražnju."

Nova pravila fiskalizacije uskoro stupaju na snagu, kako smo ranije i izvijestili, testno razdoblje digitalizacije računa već je počelo, a Porezna uprava planira staviti sve transakcije pod povećalo. Za računovođe i poduzetnike ovo je dodatni izazov, dok ekonomisti upozoravaju na očekivane efekte inflacije

O novim trendovima i zbog čega se inflacija uporno vraća tijekom ljetnih mjeseci, Boris Vujčić, guverner HNB-a je objasnio: "Kad usporedite cijene u trgovinama na moru ili u unutrašnjosti tijekom sezone, vidite razliku. Stopa inflacije posljednja tri mjeseca porasla je zbog rasta cijena hrane, dok su ostale komponente u skladu s očekivanjima." kazao je za Dnevnik.hr. 

Guverner je dodao da inflacija u Hrvatskoj odražava kombinaciju snažne domaće potražnje i niske produktivnosti poljoprivrede: "Produktivnost naše poljoprivrede je značajno niža nego u Europi, što pridonosi višim cijenama hrane. S druge strane, snažna domaća potražnja omogućava prodavačima da dižu cijene." Dva ključna faktora, po Vujčiću, utječu na rast cijena: rast plaća i povećana zaposlenost. "Realni rast plaća bio je šest posto u 2023., 12 posto u 2024., a ove godine očekujemo oko šest. Također, ostvarili smo oko 40-50 tisuća novih radnih mjesta, što dodatno potiče potražnju." Na upit je li Vlada dodatno ubrzala inflaciju povećanjem plaća u javnom sektoru, guverner je bio jasan: "Rast plaća diže kupovnu moć, a kupovna moć diže agregatnu potražnju. To je činjenica."

Komentirao je i rast cijena nekretnina te sezonski porast depozita: "Ljudi kod nas često novce ulažu u nekretnine. Ako postoji definicija mrtvog kapitala, to je novac uložen u nekretninu koja se ne iznajmljuje niti se u njoj živi." Stroža pravila za kredite, rekao je Vujčić, neće značajno smanjiti potražnju za nekretninama, a prosječna kamatna stopa stambenih kredita u Hrvatskoj, oko tri posto, i dalje je niža od prosjeka Europske unije. Na temu digitalnog eura i bojazni da bi mogao zamijeniti gotovinu, guverner je poručio: "Nema razloga za strah da će gotovina nestati. Zakonski će biti još ojačana kao sredstvo plaćanja u Europi. Digitalni euro bit će praktički pandan gotovine, s kojim ćete moći elektronički plaćati bilo gdje u Europi."

"Očekuje se da će stopa inflacije do kraja godine padati, a projekt digitalnog eura trebao bi ući u završnu fazu kad EU parlament odobri projekt - nadamo se do kraja godine." Kazao je Vujčić. 

Ključne riječi
digitalni euro inflacija HNB Boris Vujčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još