Guverner HNB pojasnio novi digitalni euro, pa otkrio zašto se vratila inflacija: 'Evo što će biti s gotovinom'

Nova pravila fiskalizacije uskoro stupaju na snagu , kako smo ranije i izvijestili , testno razdoblje digitalizacije računa već je počelo, a Porezna uprava planira staviti sve transakcije pod povećalo. Za računovođe i poduzetnike ovo je dodatni izazov, dok ekonomisti upozoravaju na očekivane efekte inflacije.

O novim trendovima i zbog čega se inflacija uporno vraća tijekom ljetnih mjeseci, Boris Vujčić, guverner HNB-a je objasnio: "Kad usporedite cijene u trgovinama na moru ili u unutrašnjosti tijekom sezone, vidite razliku. Stopa inflacije posljednja tri mjeseca porasla je zbog rasta cijena hrane, dok su ostale komponente u skladu s očekivanjima." kazao je za Dnevnik.hr.

Guverner je dodao da inflacija u Hrvatskoj odražava kombinaciju snažne domaće potražnje i niske produktivnosti poljoprivrede: "Produktivnost naše poljoprivrede je značajno niža nego u Europi, što pridonosi višim cijenama hrane. S druge strane, snažna domaća potražnja omogućava prodavačima da dižu cijene." Dva ključna faktora, po Vujčiću, utječu na rast cijena: rast plaća i povećana zaposlenost. "Realni rast plaća bio je šest posto u 2023., 12 posto u 2024., a ove godine očekujemo oko šest. Također, ostvarili smo oko 40-50 tisuća novih radnih mjesta, što dodatno potiče potražnju." Na upit je li Vlada dodatno ubrzala inflaciju povećanjem plaća u javnom sektoru, guverner je bio jasan: "Rast plaća diže kupovnu moć, a kupovna moć diže agregatnu potražnju. To je činjenica."

Komentirao je i rast cijena nekretnina te sezonski porast depozita: "Ljudi kod nas često novce ulažu u nekretnine. Ako postoji definicija mrtvog kapitala, to je novac uložen u nekretninu koja se ne iznajmljuje niti se u njoj živi." Stroža pravila za kredite, rekao je Vujčić, neće značajno smanjiti potražnju za nekretninama, a prosječna kamatna stopa stambenih kredita u Hrvatskoj, oko tri posto, i dalje je niža od prosjeka Europske unije. Na temu digitalnog eura i bojazni da bi mogao zamijeniti gotovinu, guverner je poručio: "Nema razloga za strah da će gotovina nestati. Zakonski će biti još ojačana kao sredstvo plaćanja u Europi. Digitalni euro bit će praktički pandan gotovine, s kojim ćete moći elektronički plaćati bilo gdje u Europi."

"Očekuje se da će stopa inflacije do kraja godine padati, a projekt digitalnog eura trebao bi ući u završnu fazu kad EU parlament odobri projekt - nadamo se do kraja godine." Kazao je Vujčić.