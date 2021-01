U Austriji incidencija porasla na 171, ministar poručio da svi koji žele biti će cijepljeni do kraja ljeta

Incidencija oboljelih od koronavirusa odnosno broj novih zaraza COVID-om-19 na 100.000 stanovnika u Austriji u proteklih sedam dana porasla je s 161 na 171, javila je u nedjelju austrijska Agencija za zdravlje i zaštitu hrane (AGES). Ono što je pritom primjetno je da su velike razlike po saveznim pokrajinama. Na zapadom dijelu zemlje incidencija oboljelih znatno je viša nego na istočnom.

Najniža je u Beču, koji je ne samo austrijski glavni grad nego i jedna od devet austrijskih saveznih pokrajina i iznosi 125, a najviša je u Salzburgu gdje se je broj oboljelih na 100.000 stanovnika popeo na čak 339. Austrijski ministar zdravlja Anschober je upozorio kako je incidencija „previsoka“ i da ju se mora potisnuti ispod 100 u smjeru brojke 50 na 100.000 ljudi.

A kada smo kod oboljelih od koronavirusa, Ministarstvo zdravlja je u nedjelju izvijestilo da je u proteklih 24 sata u Austriji zabilježen 1.651 novi slučaj zaraze Covid-om-19. To je konačno nakon tjedan dana evidentnog porasta broja zaraženih iznad 2.000, prvi dan laganog pada. Uz opasku da se vikendom znatno manje testira. Trenutačno od koronavirusa u ovoj alpskoj zemlji aktivno boluje 17.039 osoba, od čega je njih 2.246 hospitalizirano, uključujući 372 u intenzivnoj njezi.

Najviše novozaraženih sa subote na nedjelju bilo je u Donjoj Austriji (369) i Beču (332). Slijede Gornja Austrija (201), Štajerska (190), Salzburg (180), Koruška (119), Tirol (115), Vorarlberg (93) i Gradišće (52). Mortalitet u Austriji je također visok.

U proteklih 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom umrlo je još 36 osoba, pa Austrija sada od početka pandemije do danas ima ukupno 6.723 smrtnih slučajeva. Ukupan broj oboljelih iznosi 377.511, ozdravljenih 353.749, a testiranih 6.679.036, od čega 3.905.482 PCR testovima.

Što se tiče testiranja, upravo je u Beču počeo drugi krug masovnog testiranja na koronavirus brzim antigen testovima, koje traje do 17. siječnja. U ostalim pokrajinama je testiranje predviđeno od 15. do 17. siječnja. Masovnim se testiranjem nastoji premostiti vrijeme dok ne počne cijepljenje širih masa stanovništva. Ministar Anschober je jučer rekao kako će „svi koji to žele biti cijepljeni do kraja ljeta“.

