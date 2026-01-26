'Išla sam na more sa samohranom majkom, jele smo paštetu na plaži, ne shvaćam zašto to nekome smeta'

Dalmatinci često turistima zamjeraju što jedu na plaži ono što su ponijeli od kuće, a takve turiste nazivaju 'paradajz-turisti'. To su oni turisti koji na plažu sa sobom nose paštetu, kruh i rajčicu i to jedu na plaži iako zaboravljaju da su i oni sami upravo tako proveli djetinjstvo.

Jedna Srpkinja na Instagramu je sad objasnila što misli o tome. – Ja sam odrasla sa samohranom majkom, živjeli smo bez ikakve financijske pomoći od bilo koga. Moja je mama puno radila da mi osigura sve, pa i more jednom godišnje. I meni je bilo potpuno normalno da ponesemo hranu na more jer nam je jedino tako mogla omogućiti putovanje. Nikad nisam mislila da je nešto u vezi s tim pogrešno. Svrha je putovanja da se uživa u tom mjestu, upoznaju novi ljudi, vide novi krajolici, a nije poanta u tome da se ide po restoranima i potroši novca koliko je i sam put koštao – ispričala je ona u videu na Instagramu.

Inače, izraz "paradajz-turisti" danas se koristi s negativnim značenjem, za turiste koji dolaze s punim prtljažnikom hrane i troše malo novca u lokalnim restoranima. Međutim, ovaj pojam nastao je 80-ih, kada su jugoslavenski turisti, posebno Srbi, počeli masovno odlaziti na ljetovanje u Grčku. Oni su uživali u ljetovanju na svoj način – nosili su pripremljene obroke, kuhali ih na plaži i kupovali lokalno povrće, piše Slobodna Dalmacija. Iako su trošili manje na ugostiteljske usluge, ostavljali su novac u trgovinama, kupujući proizvode koji su bili skuplji ili nedostupni kod kuće. Izvorno, izraz je označavao hedoniste koji su uživali u spoju hrane, mora i šopinga.