PARADAJZ-TURISTI

'Išla sam na more sa samohranom majkom, jele smo paštetu na plaži, ne shvaćam zašto to nekome smeta'

Bol: Zlatni Rat, najpoznatija plaža na Jadranu i krajem listopada ima posjetitelja
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
26.01.2026.
u 07:19

Svrha je putovanja da se uživa u tom mjestu, upoznaju novi ljudi, vide novi krajolici, a nije poanta u tome da se ide po restoranima i potroši novca koliko je i sam put koštao, smatra Srpkinja

Dalmatinci često turistima zamjeraju što jedu na plaži ono što su ponijeli od kuće, a takve turiste nazivaju 'paradajz-turisti'. To su oni turisti koji na plažu sa sobom nose paštetu, kruh i rajčicu i to jedu na plaži iako zaboravljaju da su i oni sami upravo tako proveli djetinjstvo. 

Jedna Srpkinja na Instagramu je sad objasnila što misli o tome. – Ja sam odrasla sa samohranom majkom, živjeli smo bez ikakve financijske pomoći od bilo koga. Moja je mama puno radila da mi osigura sve, pa i more jednom godišnje. I meni je bilo potpuno normalno da ponesemo hranu na more jer nam je jedino tako mogla omogućiti putovanje. Nikad nisam mislila da je nešto u vezi s tim pogrešno. Svrha je putovanja da se uživa u tom mjestu, upoznaju novi ljudi, vide novi krajolici, a nije poanta u tome da se ide po restoranima i potroši novca koliko je i sam put koštao – ispričala je ona u videu na Instagramu.

Inače, izraz "paradajz-turisti" danas se koristi s negativnim značenjem, za turiste koji dolaze s punim prtljažnikom hrane i troše malo novca u lokalnim restoranima. Međutim, ovaj pojam nastao je 80-ih, kada su jugoslavenski turisti, posebno Srbi, počeli masovno odlaziti na ljetovanje u Grčku. Oni su uživali u ljetovanju na svoj način – nosili su pripremljene obroke, kuhali ih na plaži i kupovali lokalno povrće, piše Slobodna Dalmacija. Iako su trošili manje na ugostiteljske usluge, ostavljali su novac u trgovinama, kupujući proizvode koji su bili skuplji ili nedostupni kod kuće. Izvorno, izraz je označavao hedoniste koji su uživali u spoju hrane, mora i šopinga. 
Ključne riječi
turizam turisti

Komentara 2

Pogledaj Sve
RA
RafaelZDS
07:39 26.01.2026.

Nadam se da će i hrana koju ljudi donesu na plažu biti zabranjena kao i alkohol što smo zabranili, naime što ti imaš donositi svoju hranu kada imaš restorane u kojima možeš normalno pojest, ako ti je skupo nisi trebala niti ići na more, jer more nije za sirotinju, sirotinja neka se kupa na rijekama i neka ne smeta nama što možemo platiti. Nadam se da će uskoro cijela obala biti sve samo objekti sa 5 i 6 zvjezdica i noćenja po 1000 eura pa da više ne glemamo tu sirotinju kako nam smeta na plaži. Bog i Hrvati!

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
07:35 26.01.2026.

Dobro je da mogu da čujem naš jezik na svakom portalu u otađbini.

