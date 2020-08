U Austriji čak 347 novozaraženih, najviše zaraženih povratnika je iz Hrvatske

U Austriji je u proteklih 24 sata zabilježeno čak 347 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega zabrinjavajućih 187 u Beču. Kako je izvijestila Agencija za zaštitu zdravlja i sigurnost hrane (AGES) brojke zaraženih koronavirusom u austrijskom glavnom gradu „dokumentiraju gravirajući razvoj“.

Isti izvor navodi da je u proteklih sedam dana na području 8,9 milijunske Austrije zabilježen 19,1 slučaj zaraze na 100.000 stanovnika, a u Beču čak 39,5. Podaci pokazuju da je u nekim stambenim okruzima u pojedinim austrijskim pokrajinama, taj parametar dramatično skočio i iznosi 60 zaraženih na 100.000 stanovnika.

Kako je Krizni stožer Grada Beča u četvrtak izvijestio najviše Covid-19 zaraženih odnosno njih 35,8 posto su osobe starosne dobi između 20 i 29 godina. S 16,9 posto slijedi starosna skupina od 30 do 39 godina te skupina od 10 do 19 godina s 13,9 posto.

Što se tiče klastera zaraze, u Beču je na prvom mjestu klaster zaraze u obiteljskim krugovima (44,6 posto), na drugom je klaster zaraze na radnom mjestu (22,00 posto), a na trećem je klaster zaraze povratnika s odmora iz inozemstva u Austriju (19,5 posto).

Prema podacima bečkog Kriznog stožera najviše zaraženih povratnika je iz Hrvatske (19,9 posto). Slijede Kosovo (14,6 posto), Turska (12,3 posto) i Srbija (8,2 posto). Postotak zaraženih u Beču iz ostalih austrijskih pokrajina iznosi 9,9 posto.

Ministar zdravlja Rudolf Anschober je rekao kako trenutačno 30 posto novooboljelih od koronavirusa čine povratnici s odmora u inozemstvu.

Prema podacima Ministarstva zdravlja u četvrtak prijepodne vidljivo je da od 347 novozaraženih, što je rekordna brojka od sredine travnja ove godine , njih 116 je na bolničkom liječenju, uključujući 21 osobu u intenzivnoj njezi.

Uz Beč s 187 novozaraženih u samo 24 sata, najviše novih slučajeva zaraze ima u Gornjoj Austriji (67), Donjoj Austriji (21), Tirolu (20), Štajerskoj (11), Vorarlbergu (10), Koruškoj (6) i Gradišću (5). Trenutačno je u Austriji 2.609 aktivno Covid-19 oboljelih. Od početka pandemije krajem veljače do danas potvrđeno je ukupno 24.431 zaraza koronavirusom. Ozdravilo je 21.093 osoba, a 729 ih je preminulo. Do sada je na koronavirus u ovoj alpskoj zemlji testirano ukupno 1.061.437 ljudi.

Austrija prosječno dnevno testira oko 13.000 ljudi. Osim redovnog testiranja, upravo je u tijeku posebna ponuda Ministarstva zdravlja namijenjena povratnicima iz Hrvatske u razdoblju od 7. do 16. kolovoza, koji se još do zaključno sutra mogu besplatno testirati od 6 do 21 sat na svim „Drive-in“ i ostalim stanicama za testiranje u Beču i ostalim pokrajinama.