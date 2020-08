Danas opet rekord? Porast i u Istri, imaju 27 novih slučajeva

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno rekordnih 219 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a ukupno je 1520 trenutno aktivnih slučajeva, uz 5459 osoba u samoizolaciji.

Tijek događanja:

9:36 - U Primorsko-goranskoj županiji zabilježeno je devet novih slučajeva zaraze.

9:13 - U Sisačko moslavačkoj županiji jedna je novooboljela osoba od zarazne bolesti COVID-19, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite. Osoba je s područja Siska.

9:07 - Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 320 uzoraka briseva (155 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je 27 pozitivno. U 18 slučajeva radi se o osobama iz mjera samoizolacije, bliski kontakti s pozitivnim osobama, a povezani su s ranije izvještavanim događajima (objekt za preradu i prodaju mesa, predškolske ustanove u Puli i Vrsaru).

Kod 3 osobe radi se o uvezenim slučajevima (poslovni boravak u Republici Srbiji i boravak na području srednje Dalmacije). Za 6 osoba u tijeku je epidemiološka obrada. Izliječena je 1 osoba. Trenutno je 49 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba.

8:35 - Na području Virovitičko-podravske županije četiri su novo zaražene osobe virusom SARS-CoV-2. Tri su žene mlađe, a jedna srednje životne dobi. Sve imaju blage simptome i nalaze se na kućnom liječenju. Jedna od njih je zdravstvena radnica. Iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije podcrtavaju na odgovorno ponašanje i pridržavanje epidemioloških mjera kako bi se spriječilo širenje zaraze.

7:10 - Splitsko-dalmatinska županija u srijedu je sa 66 novozaraženih "prešla" grad Zagreb, u kojem je 47 novih slučajeva Covida-19, a iz županijskog Stožera u Splitu upozoravaju da je najviše novopozitivnih među mladom populacijom.

Povećan broj novozaraženih koronavirusom u posljednja 24 sata u Splitu je - 18, a Imotskom - 13, što epidemiolozi povezuju s izlascima mladih u noćne klubove, odnosno s obiteljskim okupljanjima krštenjima i vjenčanjima. Ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željka Karin istaknula je da je i dalje najveći broj novozaraženih u mlađoj populaciji koja ima pojačano kretanje, te da su očekivali porast tog broja s obzirom da je ljetna sezona.

Još jednom je upozorila da se treba pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera.

"Mi imamo povećan broj oboljelih i zato što je naša županija velika i u nju, pogotovo sada tijekom sezone, dolazi dosta turista, domaćih i stranih, a imamo i više noćnih klubova i objekata u kojima se mladi druže i mislim da je to razlog zašto naša županija ima povećan broj novooboljelih", kazala je Željka Karin.

7:07 - Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović u srijedu je kao sigurno naveo daljnje produljenje zabrane rada noćnih klubova iza ponoći, s obzirom da su u najvećem broju novozaraženih mladi koji su boravili u noćnim klubovima, posebno u srednjoj Dalmaciji.

"Sigurno će se produljiti, vidjet ćemo ima li tu prostora za neke modifikacije jer se to sada pokušava zaobići kroz neke druge objekte, koji su zapravo jedini, ugostiteljski i barovi, da mogu raditi do iza ponoći. Onaj tko je odobrio nekome da radi i iza ponoći, jer ne spada u ovu kategoriju, bi to trebao vratiti na ponoć", izjavio je Božinović za RTL "Danas".

7:00 - Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je da će hrvatski zdravstveni sustav moći odgovoriti i na veće brojke oboljelih od covida-19 ukoliko ne dođe do neke "posvemašnje kataklizme", pri čemu će se u narodnom razdoblju povećati broj testiranja.