Zajednica utemeljitelja HDZ-a reagirala na optužbe Ranka Ostojića: 'Zgroženi smo ovim strvinarenjem, to su monstruozne optužbe'

Nakon što je bivši ministar Ranko Ostojić kritizirao državu i pravosudni sustav zbog smrti maturanta u Drnišu, Zajednica utemeljitelja HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije poslala je priopćenje u kojem odbacuju, kako kažu, 'monstruozne optužbe Socijaldemokratske partije i njihovog glasnogovornika Ranka Ostojića koji je svojim političkim pamfletom optužio sve koji su glasovali za HDZ-a za ubojstvo Luke Milovca u Drnišu'.

Ističu kako Zajednica utemeljitelja izražava duboko žaljenje i ogorčenje zbog nedavnog ubojstva mladog Luke Milovca u Drnišu, koje je potreslo i zgrozilo hrvatsku javnost ali i ponovo otvorilo opravdano pitanje pogubne sudske prakse koje prečesto pokazuje neshvatljivu blagost prema nasilnicima i recidivistima. 'Građani s pravom postavljaju pitanje kome služe sudske odluke koje opasne počinitelje vraćaju na ulice kao i neshvatljiva sporost u njihovom procesuiranju koja hrvatske obitelji ostavlja bez zaštite. Nažalost, zbog teških i neoprostivih propusta u postupanju nadležnog suda izgubljen je još jedan ljudski život', navode.

Dodaju kako 'Zajednica utemeljitelja nije ni do sada šutjela o takvim nerazumnim i opasnim sudskim postupanjima. Nezadovoljni ekstremnim primjerima loše sudske prakse koji odudaraju od postojećeg zakonskog okvira upozoravali smo na slučajeve u kojima su izricane sankcije ispod zakonskom minimuma, kao i na sudsku praksu koja svojim nepostupanjem obesmišljava rad policije i sigurnosnog sustava te kod građana izaziva osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja u institucije države'.

'Ogorčeni takvim šokantnim sudskim postupanjima i tada smo odbili bilo kakvu identifikaciju HDZ-a i ljudi koji su Hrvatsku stvarali sa takvom praksom. Hrvatska je stvorena kako bi bila sigurna za naše majke, supruge, kćeri i sinove, i već smo upozoravali da postojeća sudska praksa nažalost često šalje upravo suprotne poruke. Zbog toga sa istom zabrinutošću i ogorčenjem s kojima smo reagirali na slučaj u kojem je državljanin Maroka osumnjičen za silovanje maloljetnice u Zagrebu (pušten na slobodu od strane nadležnog suda), i u slučajevima uvjetnih osuda onima koji trguju ljudima, reagiramo i na novi slučaj katastrofalnih posljedica sudskih odluka zbog kojih je ugašen život devetnaestogodišnjeg mladića u Drnišu, ističu iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a.

Dodaju kako iznova upozoravaju da takva sudska praksa otvara neprihvatljiv prostor za počinjenje najtežih kaznenih djela onima koji ugrožavaju sigurnost, a nažalost i živote drugih. 'Jednako smo zgroženi i bešćutnim političkim strvinarenjem SDP-ovog Ranka Ostojića (u kojem optužuje birače HDZ-a da su zaokružujući HDZ svojim olovkama na biralištima „repetirali ono oružje u subotu") čiji je istup jedan od moralno najzornijih primjera političke manipulacije tragedijom koja se dogodila. Takav govor nije politička kritika. To je besraman i opasan politički pamflet lišen svakog pijeteta prema nedužnoj žrtvi i njegovoj obitelji', navode u priopćenju.

Istaknuli su kako su nedopustivi propusti sudbene vlasti otvorili prostor 'ne samo za ovakve tragedije nego i za politikantske, mrzilačke i ideološki obojene ispade neodgovornih političara iz redova Socijaldemokratske partije. Nismo zabilježili da je Ostojić, poput nas, zahtijevao hitnu reviziju postupanja pravosudnih tijela u ovakvim slučajevima, strože sankcioniranje počinitelja kako bi se osigurala stvarna zaštita sigurnosti i života naših sugrađana. Nisu, ni on ni njegova partija, stali uz ministra unutarnjih poslova koji o tome godinama javno govori i upozorava'.

'Umjesto toga, u središtu istupa osobe koja je kao Milanovićev ministar u doba prvog suđenja Kristijanu Aleksiću bio zaslužan za „omekšavanje“ policijskog aparata i ukidanje policijskih dosjea nakon „rehabilitacije“, nije nevina žrtva nego suluda optužnica protiv svih koji su HDZ-u dali svoj glas i koji su po njemu krivi za nedostatke sustava u kojem presude nerijetko donose osobe stasale u vremenu u kojem je njegova današnja partija djelovala pod imenom „Savez komunista“. Iako pripada potpuno drugom političkom spektru unutar kojega slovi kao jedan od ideološki radikalnijih, osjećamo susramlje zbog činjenice da takvi neodgovorni političari oslobođeni bilo kakve empatije prema žrtvi, djeluju u političkom životu Hrvatske i ispričavamo se Lukinoj obitelji i svima koji su ga poznavali zbog ove neprimjerene, nedostojne i bešćutne politizacije', zaključili su iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a.

Podsjećamo, bivši ministar Ranko Ostojić kritizirao je državu i pravosudni sustav zbog smrti maturanta u Drnišu. 'Svi smo krivi. Svaki put kad prešutimo, kad ne reagiramo, kad mislimo da nije naš problem. A najviše oni koji su birali zločinačku organizaciju koja je urušila sustav. Uhljebljivanjem nesposobnih, spašavanjem svojih, pranjem ruku. Uništili su pravosuđe, policija nema zaštitu za obavljanje svog posla i počinitelji šetaju bez ikakvih posljedica. Sve je dopušteno, za sve postoje dvostruke konotacije, 30 ministara je otišlo zbog afera samo da bi ih se uhljebilo na drugim izdašnim pozicijama. Da, svi smo krivi. A najviše vi koji ste zaokružili HDZ i svojim olovkama na biralištima repetirali ono oružje u subotu', rekao je Ostojić, a prenosi Dnevnik.hr.