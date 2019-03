UŽIVO Talijani: Tražimo najstrožu kaznu. Obrana sudu: Presudite hladne glave

Završava treće suđenje po redu zagrebačkom poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću za pomorsku nesreću iz 2011. godine u primoštenskom akvatoriju.

Već osmu godinu nije dovršen sudski proces za pomorsku nesreću u kojoj je u naletu glisera Tomislava Horvatinčića život izgubio bračni par jedriličara Francesco Salpietro i Mariella Patelli, a danas u 11 sati krenule su završne riječi optužbe i obrane. Iz DORH-a su rekli da je Horvatinčić nedvojbeno kriv za smrt jedriličara, a Talijani traže najstrožu kaznu.

Pogledajte video iz sudnice:

[video: 29965 / ]

U nastavku pratite tijek događaja:

12.05 - Nije dokazana neizravna namjera. Optužba nije dokazana izvan svake sumnje. Obrana ne mora ništa dokazati, ni sinkopu, nego iskazati sumnju u optužbu i to je nedvojbeno učinjeno. U medijima su ga razapeli kao ubojicu i kriminalca za događaje koji se svakodnevno događaju pogotovo na cesti. Optužba je tražila doslovno njegovu glavu. Sud mora hladne glave odlučiti - rekao je Branko Baica iz Horvatinčićeve obrane.

11.53 sati - U početku je okrivljeni govorio da su mu otkazale komande, a to je rekao svima koje je nazvao i priopćio je to medijima. Nigdje nije spominjao zdravstveno stanje, a ponajmanje sinkopu. I na raspravi smo govorili o zapanjujućem slijedu kvarova. No ta teza je s vremenom počela padati u drugi plan i nakon toga se počelo govoriti o zdravstvenim razlozima, a na kraju i sinkopi. No problem je bilo priopćenje, pa je onda godinu dana nakon nesreće odnosno nakon što se pojavila sinkopa, rekao da je on, a ne okrivljeni, poslao priopćenje. Sinkopa je odabrana jer je to bolest koji traje vrlo kratko koji nije moguće predvidjeti, koji se može dogoditi svakom i koji ne ostavlja tragove. Ta teza je zahtijevala brojna vještačenja koja su provedena, a na kraju ju se nije mogla potvrditi jer sinkopu verificirati nije moguće. Vještačenja su bila uzaludna jer su vještakinje rekle da se to nije moglo potvrditi. No tu imamo i skicu koju je okrivljeni napravio sam nepuna četiri sata nakon nesreće, a koju je potvrdio i lučki kapetan. Ta skica govori i o zdravstvenom stanju optuženika. Horvatinčić nije bio u nesvijesti jer da jest ne bi je mogao napraviti i ona odgovara svemu što je kasnije utvrđeno radarima. Skica kaže da sinkope bilo nije - opunomoćenik obitelji Salpietro Ognjen Frangeš.

- Oštećeni ne podnose odštetni zahtjev i tražimo najstrožu kaznu.

11.40 sati - DORH: Okrivljeni ističe svoje brojne zdravstvene probleme, a za događaj ističe da nije imao nikakve probleme. Pa on je i poslije nesreće od 2015. do 2017. napravio pet prekršaja cestovnog prometa i nije se žalio niti ga je bilo strah sinkope. Tražimo kaznu zatvora i zabranu upravljanja svih vozila. Ne postoje olakotne okolnosti osim dobi i zdravstvenih problema, okrivljeni nije osobno nadoknadio štetu nego samo osiguranje i to nakon sedam godina. On je nebrojeno puta prekršajno kažnjen, a u osam navrata je kažnjen zbog prekomjerne brzine, a i glisirao je, on se ne obazire na sigurnost drugih i treba ga kazniti zatvorom.

11.00 sati - Nedvojbeno je kriv za smrt dvoje jedriličara. Postojala je neizravna namjera, počinio je niz prekršaja. U žiži sezone glisirao je s 26 čvorova i nije uložio niti minimum promatranja plovidbe. Uopće nije poduzeo manevar izbjegavanja sudara nego je to učinio stradali. Mogao je vidjeti jedrilicu na temelju osmatranja... - rekla je Irena Senečić iz DORH-a.

10.00 sati - Nakon današnjih završnih riječi slijedi presuda sudskog vijeća pod predsjedanjem novog suca Ivana Jurišića.

Prethodna sutkinja Maja Šupe Horvatinčića je prvi put osudila uvjetno, a drugi puta ga oslobodila prihvativši Horvatinčićevu obranu da je imao sinkopu. I na trećem suđenju Horvatinčić je inzistirao na sinkopi, a novost na trećem suđenju je odluka suca da prihvati u spis pomorsku skicu u kojoj je Horvatinčić svjedočio o nesreći uopće ne spominjući sinkopu.

Pogledajte video Horvatinčića ispred zgrade suda: