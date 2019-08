Tvorci UNA otkrili kako se ustvari igra: Jeste li i vi igrali krivo?

Partije mnogima omiljene igre UNO često su se svodile na svađe oni koji su tvrdili da kartice +4 ili +2 mogu ili ne mogu biti stavljene jedna na drugu.

Tvrtka koja je osmislila UNO otkrila je kako se ustvari igra i neugodno iznenadila mnoge. Službeno su potvrdili kako kartice +4 ili +2 ne mogu biti stavljene jedna na drugu. Na Twitteru su naveli kako je sve drugo kršenje pravila i kako je to uvijek bilo, no kako znaju da su mnogi pokušali zaobići pravila.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h