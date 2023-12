TV Mreža o aferi savjetnik: Mi smo tu iskorišteni. Postoji rat dvije strane, jedna je našla trulu jabuku

'Čekali smo da svi ispucaju snimke, da vidimo tko će što reći pa da možemo reagirati', rekao je Saša Engler, direktor i jedan od suvlasnika kanala Mreža TV, na samom početku konferencije za medije. 'Priča je jako kompleksna. Ništa nije tako jednostavno', rekao je.

'Mi smo nezavisna televizija. Gazili su nas svi, i lijevi i desni, pa i Milan Bandić, kada smo došli ovdje u Zagreb, ali smo se uvijek odupirali pritiscima. Kompleksna je stvar, puno detalja. Surađivali smo s Markom Ljubićem koji je ovdje imao zakup termina, krenuli smo raditi dvije emisije. Imao je zakup termina, a mi smo bili tehnička realizacija, nismo utjecali na izbor tema. Osigurao sam da to ide i na nekim drugim televizijama jer partnerski razmjenjujemo programe. Njega nismo platili, ne postoji nijedna uplata prema Marku Ljubiću, jer je bio dogovor da se naplatimo od sponzorstava. Marko je otvarao svakakve teme, napadao, nekad se nisam ni slagao s njim, ali nismo utjecali na ono što je radio. Prošle godine smo prekinuli suradnju jer nismo mogli financijski izdržati pritisak te produkcije', tvrdi Engler.

Engler tvrdi i da je Ljubić samostalno angažirao pomoć Marina Vlahovića kao pomoć u vođenju emisija. 'On je napadao sve žive, od Vlade, PPD-a, svih struktura pa i neke medije. To je početak priče s Marinom Vlahovićem.'

Navodi kako nisu imali novca za uplate. 'Onda smo u jednom trenu krajem ljeta, kako je Marin dolazio pitati za novce, bili i mi i on u teškoj situaciji, moram reći da sam se sažalio pa sam mu rekao, vidim da radiš emisiju, dođi pa ćemo ti mi to raditi, pustiti, platiti te za to pa ću tako neki dug koji sam preuzeo iz moralnih razloga, zatvoriti. Marin je dolazio i radio. U jednom trenu mi je rekao da je stupio u kontakt s Lovrinčevićem oko nekih sponzorstava. Kroz neke priče sam mu spomenuo da radimo ponude državnim institucijama, kao i drugi mediji. Nabrojao sam mu nekoliko firmi koje su mi pale napamet. Nisam mogao vjerovati da se pojavio i rekao da je bio s Lovrinčevićem i da je rekao da ako hoću, da on može riješiti te tvrtke. Rekao sam da ne razumijem. S njima radimo godinama kao i drugi mediji. Nakon toga nas je Marin počeo nagovarati da pristanemo.'

Engler tvrdi da je Vlahović od početka snimao Juricu Lovrinčevića i da je njemu to odmah bilo sumnjivo. 'Zamolio sam da me ne petlja u to, da ne želimo to raditi. Onda se pojavio Marin sa snimkama za koje znamo oko četiri tjedna. Rekao je da ga je snimio, a on je tad radio za nas emisiju Istražitelji. Pustio mi je snimku, poslušao sam možda 10 sekundi, i rekao da se ne želim petljati u to. U procesu smo prodaje, imamo dugove, nisam u situaciji da se upuštam u te ratove. To je on dobro znao', kaže Engler, koji tvrdi da Mreža TV nije nikome ništa ni dužna, niti je uzela ikakav novac. Osim toga tvrdi da su bili ucjenjivani. 'Mi smo tu iskorišteni. Postoji rat dvije strane, jedna je našla trulu jabuku kod druge i to iskoristila', rekao je Engler, ne želeći reći o kojim se stranama radi.

Podsjetimo, u aferu savjetnik upleten je Jurica Lovrinčević, bivši savjetnik bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića , koji je navodno pritiskao novinara Marina Vlahovića da od direktora Mreže TV traži da njemu osobno isplati polovicu budžeta za oglašavanje državnih tvrtki. Zbog afere savjetnik smijenjen je ministar Davor Filipović pa je bez funkcije ostao i njegov savjetnik Jurica Lovrinčević.

