Grmoja Vlahoviću: Mogu ti ja pokušat s ovim Mađarom kojeg znam

Afera savjetnik zbog koje je političku karijeru završio donedavni ministar gospodarstva Davor Filipović ne može se do kraja shvatiti ako se ne stavi u kontekst energetskog preslagivanja na jugoistoku Europe, smatraju analitičari s kojima je Večernji razgovarao. Činjenica da je Hrvatska, prvenstveno zahvaljujući svom geografskom položaju, nakon invazije na Ukrajinu i uvođenja sankcija na ruske energente, postala zanimljiv partner zapadnim silama. Realizacija LNG terminala na Krku, kao i naftovodni sustav s izvorom u morskoj luci postali su hrvatski adut u energetskom preslagivanju i prilika da uslijed miješanja karata država zauzme značajniju poziciju nego li je imala do nedavno. Uslijed tog preslagivanja i Hrvatske inicijative, Mađarska se našla u poziciji da izgubi svoj značajan položaj.

Postavlja se pitanje je li hrvatska politička scena i njeni akteri podložna prikrivenim utjecajima i lobiranjima.

Nije Ina jedina točka u kojoj se sukobljavaju hrvatskih i mađarskih poslovnih interesa, a polje sukoba značajno se proširilo nakon početka rata u Ukrajini i velike energetske krize koja je zahvatila Europu, do jučer ovisnu o ruskim energentima. PPD Pavla Vujnovca, koji je glavna meta napada smijenjenog savjetnika ministra gospodarstva i Mosta, još je u studenom prošle godine zbog sankcija ruski plin zamijenio onime koji pod američkim patronatom stiže u Omišalj. Istovremeno, Mađari su ostali jedini u EU koji žele i daje neometano kupovati ruski plin. Njihove kompanije u tim su okolnostima počele gubiti bitku u plinskom biznisu. To je postalo bjelodano kada je objavljeno da je PPD zakupio cijeli LNG terminal. Ne samo da je Vujnovac istisnuo mađarske kompanije iz LNG terminala već je PPD postao ozbiljan konkurent mađarskim kompanijama i u samoj Mađarskoj.

VEZANI ČLANCI

Koliko za Mađarsku i njene kompanije znači zakup kapaciteta na LNG terminalu na Krku najbolje pokazuju javno dostupni financijski rezultati poslovanja za prošlu godinu. Prve četiri kompanije u Hrvatskoj po ostvarenim prihodima u 2022. godini su Ina, PPD, MET i MVM. Sve četiri kompanije trenutno su zakupci plinskog kapaciteta u Omišlju. MET i MVM mađarske su politički kontrolirane kompanije koje do lani nikad nisu bile ni blizu vrha Finine liste. Tome treba pridodati činjenicu da je među njima i Ina koja je u polovičnom vlasništvu Mađara. Ako se zbroje prihodi, MET-a, MVM-a i polovica prihoda Ine, ispada da Mađari godišnje u Hrvatskoj kontroliraju 6 milijardi eura na trgovini plinom. Računajući samo lanjske prihode MET-a i MVM-a, koji su iznosili 3,6 milijarde eura, ispada da je PPD zakupom LNG kapaciteta mađarskim kompanijama u desetogodišnjem razdoblju izbio 36 milijardi eura prihoda.

Hrvatska je zbog svoje infrastrukture postala vitalna točka mađarskih energetskih interesa, a PPD zbog svog rasta i utjecaja trn u oku mađarskim energetskim krugovima. Na takav zaključak upućuje i kazna mađarskog regulatora MEKH koja je uslijedila neposredno nakon što je objavljeno da je PPD zakupio sve slobodne kapacitete LNG terminala na Krku od 2027.do 2037. godine. Kazna mađarskog tržišnog regulatora bila je i predmet prepiske između smijenjenog Filipovićeva savjetnika Jurice Lovrinčevića, novinara posrednika Marina Vlahovića i Nikole Grmoje. Informaciju je Lovrinčeviću dojavio neimenovani izvor iz Mađarske, u trenutku kada odluka o kažnjavanju PPD-a nije bila javna. Dana 8. lipnja Vlahović o tome obavještava Grmoju, ali iz prepiske se vidi da ni jedan ni drugi ne razumiju o čemu je točno riječ.

- Ja ću ovo pokušati nekako prevesti, jer je dokument zaštićen, a tu je očito i njihova cijela metodologija krađe plina. Nemoguće je da to ne znaju naše službe, odnosno Vlada, piše Vlahović u poruci Grmoji. - Mogu ti ja pokušat s ovim Mađarom kojeg znam, odgovara Grmoja pa drugi dan Vlahoviću šalje prijevod odluke s Chat GTP-a. Kasnije tog dana očito se Grmoji javio „Mađar“ s pojašnjenjem pa Vlahoviću šalje poruku sljedećeg sadržaja: Kaže mi Mađar da je Vujnovac stopirao Mađarsku u nabavi neruskog plina. Prije toga dogovaraju se strategiji javnog nastupa uz Grmojinu opasku kako je gostujući na Radio Nacionalu izjavio kako postoji mogućnost da se podmeće Filipoviću.

VEZANI ČLANCI

Transkript razgovora Vlahovića i Grmoje donosimo u nastavku:

08. 06. 2023. 14:36 - Marin: Stiže kazna PPD-u od Mađara. Krali su na plinu i Mađare.

08. 06. 2023. 14:42 - Marin: Izbrisali ste ovu poruku

08. 06. 2023. 15:02 - Grmoja: Nazovem te kasnije.

08. 06. 2023. 15:02 - Marin: 👍

08. 06. 2023. 15:03 - Marin: Koliko vidim, to je kršenje uredbi EU..

08. 06. 2023. 18:04 - Marin: Ja ću ovo pokušati nekako prevesti, jer je dokument zaštićen, a tu je očito i njihova cijela metodologija krađe plina. Nemoguće je da to ne znaju naše službe, odnosno Vlada.

08. 06. 2023. 18:06 - Grmoja: Mogu ti ja pokusat s ovim Mađarom kojeg znam

08. 06. 2023. 18:07 - Marin: Odlično. Vidim da je opširno opisano što su radili.

08. 06. 2023. 18:16 - Grmoja: Večeras ti saljem.

08. 06. 2023. 18:18 - Marin: 👍

09. 06. 2023. 09:07 - Grmoja:

09. 06. 2023. 09:08 - Grmoja: Evo bez Mađara jer je u nekom poslu. Chat GTP, ima greška ali će ti pomoći svakako.

09. 06. 2023. 09:19 - Grmoja: Možete to i bolje preko Chat GTP-a ali treba mi slobodnih dva sat vremena, a to nemam.

09. 06. 2023. 09:21 - Marin: Ma super je ovo. Nisam znao da to ide preko Chat GTP-a.

09. 06. 2023. 09:21 - Marin: Hvala.

09. 06. 2023. 09:32 - Marin: Prema ovom ispada da su po nalogu Gazproma na graničnim aukcijama namjerno dizali cijene plina i time zapravo sudjelovali u ratu Rusije protiv EU.

09. 06. 2023. 09:33 - Grmoja: Moram detaljnije pogledat

09. 06. 2023. 09:53 - Grmoja: Aha, I see, this is a penalty and fine for market manipulation and violation of market rules

09. 06. 2023. 09:53 - Grmoja: 500.000.000 Hungary forints penalty

09. 06. 2023. 09:53 - Grmoja: 1,35 M eur in todays exchange rate

09. 06. 2023. 10:29 - Grmoja:

09. 06. 2023. 10:30 - Marin: To je to. I dalje rade za Ruse.

09. 06. 2023. 11:26 - Grmoja:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rwXWsF7FaA87WACS4ef5HXWSHdCJyGUCYwQ8WoYaU5j2AjkLSD69qYSbahKjtSCfl&id=100044334973886

09. 06. 2023. 11:55 - Grmoja: I’m almost done with assessing, but what is more important, that Vujnovac stopped Hungary from receiving non-russian gas

09. 06. 2023. 11:55 - Grmoja: Čovječe

09. 06. 2023. 11:56 - Grmoja: Kaže mi Mađar da je Vujnovac stopirao Mađarsku u nabavi neruskog plina

VIDEO Mario Radić: Državnim novcem plaćena je kampanja Mosta i HDZ-a. Od toga ne mogu pobjeći