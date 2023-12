Vlahović: Ovo nije slučajno, već model korupcije, znao sam što radim. A gdje su jake televizije?

Smjena ministra Filipovića i njegovog savjetnika, intimusa i bogataša Lovrinčevića bila je glavna tema u emisiji Otvoreno na HRT-u. Glavni gost bio je istraživački novinar Marin Vlahović, koji je u središtu afere koja potresa Most i Vladu Andreja Plenkovića koji je zgrožen situacijom smijenio ministra Filipovića i njegovog savjetnika, utjecajnog bogataša i jednog od najvećih suvlasnika Pevexa . Juricu Lovrinčevića. Uz Vlahovića o aferi i posljedicama govorili su i dugogodišnji istraživački novinari Gordan Malić te glavni urednik Nacionala, Berislav Jelinčić.

Vlahović: Medved je de facto nudio meni suradnju da prestanem pisati

Vlahović je u uvodu objasnio kakvim se poslom bavi i kako se našao u cijeloj situaciji, te u kojem momentu je sve odlučio razotkriti, unatoč dugogodišnjoj suradnji s Mostom.

- Bavio sam se uvijek na nespecifičan način istraživačkim novinarstvom, svjetska vijest je izvlačenje novca iz ukrajinskog ministarstva obrane, otkrivao sam i inficirao se u razne skupine, ulovio sam oca makarskog gradonačelnika koji je ukrao bager, afera Čavlović i tako dalje. Ne želim pozornost, ovo s Lovrinčevićem nije slučajnost, znao sam što radim i stojim iza toga. Ne mogu kazati detalje i jesam li sam bio na Uskoku. ne mogu o tome, ali neki postupci su u tijeku.

Jeste li bili plaćeni, pitao je voditelj Togonal.

- Ni lipe nisam primio od Lovrinčevića. Nije htio pomoći sponzorski moji istraživači rad nikad. Ovo je stvar tv-a, osoba koja je dogovarala, a ja to nisam, samo sam bio suradnik emisije Kreator istine. Neki mediji se dovode u vezu s PPD-om, a postoje oni bliski Lovrinčeviću i Filipoviću. Koliko znam, Lovričević je kreirao network i pokušavao parirati Vujnovcu. Bilo bi legitimno da je to plaćao svojim novcem, kazao je Vlahović, dodavši da mu je pristupao ministar Medved, ali ne i da ga je htio direktno korumpirati

Također, Vlahović je kazao da je surađivao s Mostom na razmjeni informacija. Više puta je na pitanje voditelja Togonala kazao kako ga za suradnju nisu plaćali.

"Usudio bih se kazati da je cijela vlada Andreja Plenkovića u koruptivnom odnosu s medijima. Preko Marka Ljubića, voditelja emisije Kreatori istine u kojoj sam gostovao te smo surađivali, ministar Medved molio je da prestanem o nekim stvarima kopati i de facto on je meni nudio neki vid suradnje. Radilo se o nekim financijskim aranžmanima, ali nisam ja to radio niti sam radio ni na Mreži. To je bila priča vezana o potresu na Banovini.Istraživao malverzacije, koje su dovele do optužbi protiv gradonačelnik Dumbovića, otkriva Vlahović i dodaje:

"Nažalost, samo je to mali dio kriminalne materije koja postoji. Surađivao sam s mnogima, ukazivao sam na sve i taj krug ljudi oko Medveda, ja sam njima govorio o malverzacijama, ali oni ništa nisu učinili. A saznao sam onda da je Ministarstvo branitelja financiralo opskurne tiskovine i medijske projekte.

- Ovo što je jasno oko Lovrinčevića jest da je on na slobodi i da očito nije pod pritiskom. Najavio je i obraćanje medijima. On je najavio da se u Hrvatsku vraća idući tjedan, ne žuri mu se. Očekivalo bi se da dođe u Hrvatsku objasniti sve ovo ili da mu institucije upute neku požurnicu.

Na pitanje koliko dugo traje njegovo istraživanje Lovrinčevića, Vlahović je kazao da je s tim krenuo čim je bio siguran, odnosno prikupio dokaze o, kako navodi, kriminalnim radnjama.

Spominje se i Nova tv

Kako se dijelio novac i kome, Vlahović ne zna.

- Ovo što se dogodilo s ovom Mrežom TV je zapravo model funkcioniranja, nije eksces,nije incident već je to model i u drugim tvrtkama, televizijama i to je model odnosa ministarstava tim medijima.

Vlahović je potom izrecitirao neke medije koji se spominju u kombinacijama o kojima govori:

- Spominju se Nova TV, pa veza Lovrinčevića i Filipovića s tom televizijom TV i nije. To je matematika: zna se što je tržišna vrijednost tržišta, što je promocija državnih tvrtki, a što promocija pojedinca. Tu je Mreža tv, ali što je s velikima i gdje je tu sloboda novinarstva?, kazao je Vlahović.

Gordan Malić: Ovo nije kao Fimi Media, ovo je skroz drugačije

Novinar Malić usporedio je aferu Savjetnik s događajima oko Fimi Medije i Ive Sanadera te naglasio:

- Ovo je potpuno drugačije, jer tamo se plaćao da se plaća da se radi za partnere, ovo nije viđeno, skroz je druga priča. Mislim da je ovdje u igri sukob bivših partnera iz Pevexa i ratu između Mosta i DP-a.

Podsjetimo, u aferi zbog koje je smijenjen ministar gospodarstva, uz potencijalno kriminalni aspekt, možda važniji je politički krak priče koji upućuje na dva možebitna zaključka: prvi je da zastupnici Mosta selektivno i nekritički u javni diskurs stavljaju narativ koji služi ostvarivanju privatnog interesa jedne osobe, pravdajući se borbom protiv korupcije, čime koriste političku poziciju u svrhu koja nije javni već njihov politički interes; drugi je da su, vjerojatno nesvjesno, postali nečija marioneta u puno kompleksnijem strateškom repozicioniranju na energetskoj karti jugoistočne Europe. Ekskluzivne transkripte objavio je večeras i Večernji list.

