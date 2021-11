Austrijski kancelar objavio: 'Od ponedjeljka lockdown za sve, a od 1. veljače obavezno cijepljenje'

Ono što je najavljivano posljednjih dana i sati, lockdown za sve, cijepljene i necijepljene Austrijance, obistinilo se je.

“lockdown za sve od ponedjeljka, to je tužna, ali nužna posljedica eksplodirajućeg broja korona novozaraženih posljednjih dana” rekao je u petak na konferenciji za novinare u Pertisau na jezeru Achen u austrijskom Tirolu kancelar Alexander Schallenberg.

Istakao je kako su mjere “nužne jer se je previše njih pokazalo nesolidarnima” dodavši: “Uvedene 2-G mjere (op. cijepljen, prebolio) povisile su stopu cijepljenih, ali nedovoljno”.

Foto: LEONHARD FOEGER Austrian Chancellor Alexander Schallenberg and Health Minister Wolfgang Mueckstein attend a news conference in Vienna, Austria, November 5, 2021. Picture taken November 5, 2021. REUTERS/Leonhard Foeger

“Lockdown za sve trajati će 20 dana od ponedjeljka kada stupa na snagu. Od 13. prosinca zabrana izlaska na ulice više se neće odnositi na cijepljene i Covid preboljele", poručio je vidno uzrujan austrijski kancelar. Napomenuo je da će Vlada vezano uz lockdown i “zaključavanje” poduzeća, trgovina i javnog kulturnog i ostalog života pružiti “gospodarsku pomoć” navedenim branšama i područjima.

Od 1. veljače obvezno cijepljenje



“Ova je odluka donesena iznad svih stranačkih interesa i preko svih pokrajinskih granica. Nije ju lako bilo donijeti, ali u našoj zemlji je previše ljudi koji su se nesolidarno ponašali. I ona enormno boli, jer imamo više nego dovoljno cjepiva”, rekao je Schallenberg na konferenciji za novinare na kojoj su govorili i ministar zdravstva Wolfgang Mückstein, predsjedavajući Konferencije čelnika devet austrijskih saveznih pokrajina, tirolski zemaljski poglavar Günther Platter i beöki gradonaöelnik Michael Ludwig.

Austrijski je kancelar također najavio uvođenje obveznog cijepljenja protiv koronavirusa u Austriji, i to od 1. veljače 2022. godine.

“Dugo je vrijeme politički konsenzus bio da ne želimo uvoditi obvezno cijepljenje, jer smo polazili od toga da će se ljudi uvjeriti da se moraju cijepit i- zbog njihove osobne zaštite i zaštite njihovih najmilijih, ali i zaštite društva”, rekao je Scallenberg. Napomenuo je kako “nažalost u zemlji ima previše političkih snaga koji povlače konce među protivnicima cijepljenja i šire Fake News- a koji su na mnoge ljude utjecali da se ne idu cijepiti”.



“Zato smo odlučili uvesti generalno obvezno cijepljenje od 1. veljače 2022.”, pojasnio je kancelar Schallenberg ovu mjeru koja Austriju svrstava u prvu zemlju članicu u Europskoj uniji koja je odlučila uvesti obvezu cijepljenja protiv koronavirusa za cijelu populaciju.

Foto: LEONHARD FOEGER People walk towards a vaccination center during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, as Austria's government has imposed a lockdown on people who are not fully vaccinated, in Vienna, Austria, November 18, 2021. REUTERS/Leonhard Foeger

Obvezno cijepljenje stanovništva uvedeno je u Austriji prvi put 1948. godine i to protiv velikih boginja. Ministar zdravstva Mückstein je rekao kako je stanje u zemlji “vrlo dramatično”.



“Lockdownom nastojimo prekinuti četvrti val” , istakao je, napomenuvši kako su odluku solidarno podržali svi pokrajinski čelnici, čak i oni iz pokrajina u kojima je stanje relativno zadovoljavajuće i imaju dobru stopu procjepljenosti.

"Ne želimo peti val"

“U svakoj krizi je važno da se različita stajališta svedu na zajednički nazivnik. Ispričavam se, što možda tako nije bilo proteklih dana”, rekao je Mückstein, ispričavši se što je bez dogovora s kancelarom početkom tjedna sam najavljivao ograničenje izlaska na ulicu i za cijepljene Austrijance.



Ministar zdravstva također je upozorio na mjeru obveznog nošenja FFP2 maske u svim zatvorenim prostorima, pa tako i na radnom mjestu.

“Ne želimo peti val”, poruka je bila svih govornika, koji su iznosili pojedinosti vezane za lockdown za sve, koji u ponedjeljak stupa na snagu i prvotno će trajati 20 dana.



Novi, tvrdi lockdown za sve u Austriji znači od ponedjeljka 24-satnu zabranu izlazaka Austrijanaca iz kuće na ulicu, osim u nekoliko iznimnih slučajeva. A to su odlazak na posao ako zaposleniku nije moguće da radi od kuće, odlazak u kupovinu po dnevne za život potrebne namirnice, odlazak u ljekarnu i liječniku, pružanja pomoći drugim osobama, izlaska u šetnju ili na sportsku aktivnost, kao primjerice trčanje ali samo pojedinačno radi psihičkog zdravlja i oporavka.



“Škole i Dječji vrtići, ostaju u osnovi otvoreni”, rekao je Schallenberg, napomenuvši kako je to najteža tema, o kojoj se je odlučivalo.

“Nastave će biti, ali roditelji mogu, ako to žele, djecu ostaviti kod kuće. Dobiti će pakete programa za učenje s njima. Ujedno smo se dogovorili da uputimo apel roditeljima da djecu ostave kod kuće, ako je to ikako moguće”, pojasnio je austrijski kancelar.

Schallenberg je također pozvao poslodavce da svojim zaposlenicima, gdje god je to moguće, omoguće rad od kuće. Dakle, potpuno “zaključavanje” Austrije.

