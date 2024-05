Turisti u najvećem riziku od džeparenja u Italiji, Francuskoj i Španjolskoj

Hrvatski građani nisu pošteđeni pljački i džeparenja, ali još uvijek mogu opuštenije živjeti nego većina Europljana. Kao, uostalom, i gosti Hrvatske. Na nepopularnoj listi top deset turističkih zemalja, koju je izradila jedna od vodećih platormi za usporedbu cijena u Ujedinjenom Kraljevstvu i pionir tehnologije online usporedbe za inudstriju osiguranja Quotezone.co.uk, Hrvatske nema.

Britanci su rangirali pet najvećih turističkih atrakcija u svakoj zemlji, a neslavnu listu predvodi Italija, odnosno rimski Koloseum, Fontana Trevi i Panteon, te milanska katedrala Duomo di Milano i umjetnički muzej i palača Uffizi na središnjem trgu u Firenci. Na svakih milijun britanskih turista koji su posjetili ta mjesta sa džeparenjem se suočilo njih čak 478. Francuska je druga zemlja u kojoj, prema ovom indeksu, turista može strahovati da će ga neki dugoprstić opelješiti. Svih pet atrakcija koje su analitičari Quotezonea promatrali je u Parizu, a od milijun Britanaca koji su ih posjetili s pariškim džeparima loše iskustvo ima njih 251.

Na trećem je mjestu Španjolska, sa 111 pokradenih Britanaca, a u toj zemlji se najopasnijima za posjetitelje pokazala najpoznatija i najturističkija ulica u Barceloni, popularna La Ramblea. Jednako toliko britanskih turista imalo je susret s džeparima i u Njemačkoj, dok ih je u Nizozemskoj pokradeno sto. U šestom Portugalu od milijun Britanaca nugodno iskustvo imalo ih je 58, u Turskoj 21, u Grčkoj 19, u Poljskoj 18, a u deseterplasiranoj Irskoj sedam. Ovih je deset zemalja, inače, lani posjetilo ukupno više od 40 milijuna Britanaca, koji uz Nijemce spadaju u ponajveće svjetske putnike.

- Nažalost, tisuće ljudi bile su žrtve džepara. Krađa se može dogoditi bilo gdje, ali turistička žarišta posebno su pogodna mjesta za kriminalce koji ciljaju novčanike i torbice turista dok su zauzeti razgledanjem lokalnih znamenitosti. Pri tom, kultne atrakcije poput Eiffelovog tornja u Parizu i Fontane Trevi u Rimu posebno su na meti. Zanimljivo je da se najviše džepara spominje u Italiji, a Francuska i Španjolska imaju više turista. U svakom slučaju, važno je biti na oprezu, ostaviti dragocjenosti u smještaju i imati torbu za telefon i novčanik preko prsa ili za pojasom s patentnim zatvaračem - savjetuje Greg Wilson, izvršni direktor Quotezone.

POVEZANI ČLANCI:

Hrvatsku je, inače, lani posjetilo nepunih 800.000 Britanaca, pa naša zemlja ne ispunjava kriterij o broju džeparenja na milijun britanskih gostiju, ali lako je izvesti statistiku i s ovim brojkama. No, očito naša zemlja uličnim kriminalom ipak toliko ne bode oči. Istina, na stranicama britanske Vlade stoji da džepari operiraju i u hrvatskim turističkim zonama, ali i da je u Hrvatskoj 'razina kriminala niska, a nasilni zločini rijetki'. Sve to, pak, posredno potvrđuju i nalazi posljednjeg istraživanja o stavovima i potrošnji hrvatskih turista, koje je Institut za turizam među 15.000 gostiju iz 20 zemalja, uključujuće domaće, proveo u razdoblju od lipnja 2022. do lipnja prošle godine.

Pokazalo se, naime, da turisti upravo sigurnost ističu kao jedan od najvećih aduta hrvatskog turizma. Konkretno, uz ljepote prirode i krajolika, ljepote samih mjesta i ukupan boravak, najviše ocjene dobila je baš osobna sigurnost. Ta su četiri elementa hrvatske turističke ponude masovno pobrala najviše ocjene (maksimalnih šest i sedam) i jedino je s njima, uz atmosferu i opći ugođaj, visok ili vrlo visok stupanj zadovoljstva iskazalo više od 90 posto ispitanih. Inače, sigurnost je oduvijek jedan od ključnih faktora pri odabiru destinacije za odmor, a to je potvrdilo i nedavno izvješće Europske komisije za putovanja. Čak štoviše, prema istraživanju iz travnja provedenom u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Nizozemskoj, Italiji, Belgiji, Švicarskoj, Španjolskoj, Poljskoj i Austriji, većini je sigurnost na prvom mjestu.

Dobra vijest da Hrvatske nema na listi zemalja s najvećom stopom džepara ne znači, dakako, da toga kod nas nema uopće. U to se ljetos, recimo osvjedočila i Zagrepčanka na jednom dalmatinskom otoku kojoj je okraden apartman dok je s djecom navečer izišla na večeru (krajem sezone, pokazalo se da je cijelo ljeto u mjestu operirala ista ekipa kradljivaca s kontinenta). Ne upozorava naša policija bez razloga uoči svake sezone kako ljude koji napuštaju svoje domove i odlaze na more, tako i same turiste. Policijska statistika kaže da je kod nas svih vrsta krađe lani bilo nešto više od 10.000, a (iz) torbica i džepova tek 679, odnosno manje od dvije dnevno. No, dio ih je izmakao policijskoj evidenciji, pa i pored dobrih pokazatelja i pozitivnih vijesti s Quotezonea dodatni oprez, posebice u ljetnim gužvama, nije naodmet.

GALERIJA Britanci su nahvalili ovaj hrvatski otok