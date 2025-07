Turisti se žale na smještaj u Hrvatskoj: 'Pet minuta do plaže? Samo ako trčimo nizbrdo!'

Društvene mreže, posebice TikTok, posljednjih mjesec dana prepune su objava turista koji nisu baš oduševljeni svojim smještajima u Hrvatskoj pa objavljuju videozapise sa satiričnim komentarima. Naime, opisi smještaja često odudaraju od stvarnosti, naročito kad se opisuje udaljenost od smještaja do plaže ili atraktivnih sadržaja.

Neki turisti snimili su svoj 'mukotrpan' put do plaže ili natrag do apartmana, pokazujući uspon, stotine stepenica ili zahtjevne terene, uz komentare poput: "10 minuta do plaže, 100 minuta od plaže", "Pet minuta do plaže? Možda ako sprintaš", "Da, ako ideš autom" ili "Koji idioti su odlučili napraviti gradove u pola planine?" Neki se pritom šale, dok su drugi vidno frustrirani jer su, kako kažu, očekivali lagane šetnje, a ne planinarenje.

Donosimo nekoliko njihovih snimki i komentara – prosudite sami jesu li opravdano ogorčeni.