Turista tri posto, noćenja jedan posto više nego 2023.

Godina na izmaku za hrvatski je turizam bila sasvim solidna. S 21,2 milijuna turista i 108,3 milijuna ova je godina, kako pokazuju podaci eVisitora za 11 mjeseci i dvadesetak dana prosinca, nadmašila lanjsku za tri posto u dolascima i jedan posto u noćenjima. Turistički čelnici, ministar turizma i direktor Hrvatske turističke zajednice, neće propustiti podsjetiti kako se radi o još jednoj rekordnoj godini, ali osjećaj slavodobitnosti u kakvom je hrvatski turizam uživao u prvim postkorona godinama ipak izostaje.

Hrvatska, naime, više nije europska miljenica, dobro ide i konkurentima – nekima i bolje nego Hrvatskoj – a dogodine neće manjkati izazova. Nakon skokovitih poskupljenja proteklih godina, jedan od ponajvećih bit će dobro izbalansirati omjer cijene i kvalitete u 2025., jer upravo će cijene dogodine biti najvažniji kriterij pri izboru destinacije za odmor mnogim Europljanima. Jesu li neki već ove godine Hrvatsku zbog poskupljenja 'kaznili' nedolaskom?

Egzaktnih pokazatelja o tome nema, ali zna se da su tradicionalno najbrojniji hrvatski gosti Nijemci ove godine podbacili. Za jedanaest mjeseci bilo ih je nešto više od 3,1 milijun i 4,5 posto manje nego lani, a s 22,262 milijuna noćenja minus iznosi 5,5 posto. Koliko je prosinac utjecao na ukupni rezultat znat ćemo u siječnju, kada budu dostupni svi podaci iz eVisitora, ali zasad znamo da je broj njemačkih noćenja od početka godine do prije neki dan već dosegnuo 22,287 milijuna.

Domaći gosti na drugom su mjestu s 13,2 milijuna noćenja, a na listi top 10 slijede Slovenci (10,824.450 noćenja), Austrijanci (8,170.339), Poljaci (7,078.349), Česi (5,099.639), gosti iz Velike Britanije (4,001.586), Talijani (3,908.124), Mađari (3,875.603) te Slovaci (3,352.036).

Pritom, sezona je od početka godine do 22. prosinca osjetno bolja od lanjske bila za krajnji jug naše obale, Zagreb i kontinentalne županije, gdje su domaćini zabilježili šest, odnosno četiri posto više turističkih noćenja. Istra i Kvarner u minusu u s noćenjima prema lani od jedan posto, ali sa zamalo pet milijuna gostiju u Istri i nepuna dva milijuna na Kvarneru te su dvije regije 'izvukle' plus od 0,7 odnosno 0,3 posto. Splitska, šibenska i zadarska rivijera ugostile su, pak, dva do šest posto više gostiju nego lani, dok je rast u noćenjima nešto mršaviji i iznosi od 0,2 do 2,3 posto.

Turista ima i sada. Proteklu subotu bilo ih je u našoj zemlji oko 32.000, a jučer dvadesetak tisuća. Preostali dani božićnih sajmova i sam doček Nove godine privući će nove goste.