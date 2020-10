Tuga u osječkom ZOO: Lavica si odgrizla šapu pa su je morali uspavati

Osječki ZOO vrt ostao je prošlog vikenda bez 14 godina stare lavice nad kojom je obavljena eutanazija. Ona je u trenutku neurološkog ispada sama sebi odgrizla dio noge koju zbog pareze nije osjećala.

Zbog težine ozljede veterinari je nisu mogli nikako sanirani te su donijeli odluku o eutanizaciji. Danas je u javnost pak procurila snimka lavice u kojoj se navodi da je lavica danima trpjela zbog pareze stražnje noge zbog čega ju je i izgrizla, te da je navodno uprava ZOO bila više puta upozoravana na to.

Zoološki vrt te je optužbe odbacio. Navode kako je početkom rujna primijećeno da lavica ima problema prilikom hranjenja zbog upaljenih vilica. Veterinari su tad posumnjali na paradentozu pa je dobila antibiotike zbog čega je neko kraće vrijeme bila dobro, no onda su se problemi nastavili.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 21.10.2015., Osijek - Povodom 60. rodjendana osjeckog Zooloskog vrta svaka zivotinja dobila prigodan poklon. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Lavica je stoga 16. rujna podvrgnuta anesteziji zbog detaljnog pregleda na kojem je utvrđeno da ima granulom u dva kutnjaka i istrošene očnjake. Dan nakon pregleda utvrđeno je kako je lavici zadnja desna noga djelomično oduzeta kao posljedica anestezije.

- Oporavak od pareze kod životinja traje oko 2 mjeseca tijekom kojega životinja prima adekvatnu terapiju koja sprječava pojavu autodestrukcije. Terapija je odmah i primijenjena i davala je zadovoljavajući rezultat kroz prvih mjesec dana od pojave pareze. Tek se tada kod lavice pojavljuju trnci u nozi koji izazivaju autodestruktivno ponašanje kada je 13 ili 14. listopada odgrizla sebi metatarzalni dio stražnje desne noge. Čim je taj problem uočen pojačana je terapija koja je za svrhu imala sprječavanje daljnjeg procesa autodestrukcije no, on do 17. listopada nije polučio željeni rezultat. Lavica tijekom zdravstvenih komplikacija nije bila prepuštena sama sebi nego je liječenje, kako je navedeno i u veterinarskom izvještaju, kontinuirano trajalo od rujna - kazao je Vjeran Marijašević, glasnogovornik osječkog ZOO za 24sata.

Kako je bilo neizvjesno kakav će biti ishod liječenja s obzirom na to da kod takve ozljede slijedi amputacija noge, a česta je i sepsa u postoperativnoj fazi donesena je odluka o eutanaziji.

- Zbog toga što je ishod liječenja u ovakvim slučajevima neizvjestan, a liječenje dugotrajno i povezano s patnjama, uzimajući u obzir dob i dobrobit životinje, donesena je zajednička odluka o eutanaziji - stoji u veterinarskom izvješću.