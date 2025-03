Tuga u Dalmaciji: Preminuo omiljeni kapetan Nevenko Šeparović

Preminuo je Nevenko Šeparović, istaknuti pomorac i jedan od najpoznatijih hrvatskih kapetana školskog broda "Jadran".

Rođen je 6. siječnja 1950. godine u staroj pomoračkoj obitelji iz mjesta Kućište na Pelješcu. Osnovnu školu završio je u Kućištu i Korčuli, a gimnaziju u Korčuli 1968. godine. Godine 1972. diplomirao je na Vojnopomorskoj akademiji u Divuljama, nakon čega je obavljao razne dužnosti u mornarici – od prvog časnika palube do zapovjednika torpednog čamca i pomoćnika zapovjednika jedinice torpednih čamaca. U ožujku 1984. godine, s činom poručnika bojnog broda, preuzeo je zapovjedništvo nad školskim brodom "Jadran", na kojem je ostao do listopada 1988. godine. Potom je do kolovoza 1989. godine bio zapovjednik jedinice torpednih čamaca, piše Dalmatinski portal.

Na osobni zahtjev, 1. kolovoza 1989., u činu kapetana korvete, napustio je Jugoslavensku ratnu mornaricu i započeo civilnu pomorsku karijeru kao zapovjednik broda u riječkoj "Jadroliniji". Tijekom službe završio je tečaj za zapovjednike odreda-diviziona (1983.) i "Komandno-štabnu akademiju" (1985.). Cijeli radni vijek proveo je na moru, većinom u ulozi zapovjednika broda, a najveća mu je čast u karijeri bila služba kao kapetan školskog broda "Jadran".