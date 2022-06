Tuča uništila usjeve i vinograde: 'Nemam riječi kojima bi ovo opisao'

Nevrijeme praćeno snažnom tučom, koje je u četvrtak navečer pogodilo Hrvatsko zagorje, odnosno područje gradova Oroslavja i Klanjca te općina Kumrovec i Zagorska sela uzrokovao je veliku štetu na usjevima i vinogradima.

Gradonačelnik Klanjca, Zlatko Brlek, izjavio je za Hinu kako je nepogoda koja je zadesila njegov grad 'jednostavno užasno' i da je punih pet minuta padala tuča veličine oraha do lješnjaka.

"Šteta na usjevima i vinogradima je sigurno 100-postotna i jednostavno nemam riječi kojima bi ovo opisao. Sada je već mrak, a prave razmjere štete vidjet ćemo sutra ujutro", rekao je Brlek.

Naglasio je da još uvijek nema potpune informacije ali da su najvjerojatnije stradali i automobili. Ima dojava i da je poplavljen određeni broj podruma na području Klanjca.

Prema informacijama iz Županijskog centra 112, na području općine Zagorska Sela također je padala tuča veličine lješnjaka do oraha, ali da zasada nema dojava o štetama na objektima.

Nevrijeme je zahvatilo i Veliko Trgovišće, Stubičke Toplice te grad Oroslavje.

Gradonačelnik tog grada, Viktor Šimunić, u obilasku je terena. Potvrdio za Hinu da je tuča padala oko 10 minuta i da je cijeli grad bijeli. Osobno je kontaktirao određeni broj poljoprivrednika koji kažu da su im usjevi uništeni, no, prava procjena znat će se tijekom idućih dana.

Slično je i na području Kumrovca. Načelnik Robert Šplajt nazvao je situacija pravom katastrofom.

"Stanje je katastrofa. Gore ne može biti. Još uvijek imamo tuče na cesti. U nekim mjestima i do 10 cm. Čekamo ralicu da razgrne, na cesti je kolaps, automobili stoje. Mislim da poljoprivreda, vinogradi, ratarstvo, da to možemo zaboraviti i da je tuča uspjela sve uništiti. U nekim mjestima bilo je i do 70 cm tuče", izjavio je Šplajt.

Dodao je da se trenutno radi na zaštiti javnih objekata kako voda ne bi prodrla u njih.