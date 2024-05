Tuča potukla vinograde i usjeve: Zbrajaju se štete nakon jakog olujnog nevremena

Jako olujno nevrijeme danas je pogodilo područje više županija, a zahvatilo je i veći dio Požeštine, ponajviše sjeverni dio. Padali su tuča veličine oraha i obilna kiša, a čini se kako su najviše stradali vinogradi na obroncima Papuka, na potezu od Vetova do Velike, navodi Požega.eu.

Pojedini vinogradari ističu kako uroda ove jeseni neće biti, dok poljodjelci zabrinuto gledaju opustošene njive. Očekuju da će im pomoći lokalna i regionalna samouprava, te država iz proračuna. Prema tome, vjeruje se da će u pojedinim predjelima biti proglašena elementarna nepogoda.

Prema informacijama Ravnateljstva civilne zaštite, objavljenima večeras oko 20 sati, oko 17 sati Buzet, Umag i Pazin zahvatilo je nevrijeme praćeno obilnim oborinama u kratkom vremenu. Županijski centar 112 Pazin zaprimio je desetak poziva koji su se odnosili na zahtjeve za ispumpavanje vode iz prostorija, palim stablima na prometnice te o odronu zemlje u blizini kuća.

Županijski centar 112 Sisak zaprimio je desetak dojava vezanih uz zahtjeve za ispumpavanje vode iz kuća i podruma na području grada Popovače te dojave o velikoj količini vode i smeća na cestama ŽC 3124 i ŽC 3131. Županijski centar 112 Bjelovar zaprimio je više dojava o nanosima blata i zemlje na kolniku, poplavljenim podrumskim prostorijama, začepljenim odvodnim kanalima te zbog izlijevanja jezera "Podgarić“ za sav promet zatvorena je cesta ŽC 3131 kod Podgarića.

Županijski centar 112 Virovitica zaprimio je 20-ak poziva zbog velike količine vode u gradu Virovitici, općinama Lukač i Gradina te problema s električnim vodovima uslijed nevremena koje je zahvatilo područje Virovitičko-podravske županije. Županijski centar 112 Požega zaprimio je desetak poziva koji su se odnosili na uklanjanje drveća s prometnica i ispumpavanje podrumskih prostorija. Ravnateljstva civilne zaštite ističe kako su obaviještene nadležne službe kako bi se sanirale eventualne štete.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) navodi u vremenskoj prognozi kako će vrijeme sutra, u subotu, biti većinom sunčano i uglavnom suho s lokalnim pljuskovima, osobito prijepodne na jugu. Ujutro je na kopnu mjestimice moguća magla. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni i zapadni, na moru i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će od 11 do 16, na obali i otocima između 14 do 19 °C. Najviša dnevna od 21 do 26 °C.