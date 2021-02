Tržišta i komičar Beppe Grillo: Bivši guverner mora biti premijer

Učinak imenovanja bivšeg predsjednika Europske središnje banke (ESB) Marija Draghija za mandatara za sastav nove vlade vidljiv je na tržištima novca. Ne samo što burza u Milanu bilježi rast već je samo imenovanje Draghija donijelo uštedu talijanskoj državnoj blagajni. Razlika između vrijednosti njemačkih obveznica Bund i talijanskih obveznica BTP pala je za 20 postotnih bodova, na najnižu vrijednost u posljednjih pet godina. Očekuje se da će spread dodatno pasti što znači godišnju uštedu talijanskoj blagajni od 1,5 milijardi eura. Dakle, sama pojava Draghija jamstvo je za tržišta novca da će talijanski dug biti pod kontrolom.

U politici nikad nema nikad

Draghi je najavio drugi krug konzultacija sa strankama početkom sljedećeg tjedna tako da bi polovicom tjedna Italija mogla dobiti svoju 67. vladu. Još nije ni završio prvi krug konzultacija (završavaju danas), a već je izmijenio talijansku političku scenu. Do jučer je Demokratska stranka (PD) govorila kako nikada (u politici nikad nema nikad) neće biti u nekoj vladi s Ligom Mattea Salvinija. Jučer je čelnik PD-a Nicola Zingaretti kazao da su “PD i Liga alternativne stranke, ali je na mandataru da konstruira većinu. Pronaći ćemo način za dolazak do ravnoteže i doći do godine (2023.) izbora predsjednika Republike”, nakon kojih će se ići na redovne parlamentarne izbore.

Pokret 5 zvijezda (M5s) koji je govorio da neće dati potporu Draghiju (bilo je članova M5s koji su govorili da ne mogu dati svoj glas osobi iz establišmenta, kao da oni nisu također postali dio establišmenta kada su ušli u vladu), a sada kažu da će mu dati potporu, ali će se najprije preko platforme Rousseau “konzultirati s bazom”. U Rim je iz Genove gdje prebiva stigao i osnivač M5s Beppe Grillo kako bi potaknuo parlamentarce pokreta da glasaju za Draghijevu vladu. Grillo će najvjerojatnije danas biti u izaslanstvu M5s koje će se susresti s Draghijem. Taj pokret bi trebao mandataru iznijeti i uvjete pod kojima će ga podržati, odnosno da sve mjere koje su usvojene za vrijeme vlade Giuseppea Contea ostanu na snazi.

To je prije svega univerzalni dohodak, zatim dekret o dostojanstvu i protukorupcijske mjere. Predložit će i rad na izradi mjera za dolazak do univerzalnog dohotka, uvođenje posebnog poreza za superbogate, mjere za sukob interesa, osnivanje javne banke, digitalizacija itd. Čini se da Draghi nema ništa protiv univerzalnog dohotka, ali želi poboljšati njegovu primjenu, a i ostale mjere se mogu prilagoditi trenutku.

Draghi je tijekom 2020. govorio o dobrom i lošem dugu, a Italija ima dug u iznosu od 150 posto BDP-a. Loš dug je onaj koji je nastao davanjem novca za pomoć, za asistenciju. Treba ukinuti asistencijalizam. Dobar dug je nastao ulaganjem u poticanje proizvodnje, ali i u razvoj infrastrukture. Već ta dva pogleda na ekonomiju čine drastičan rez u odnosu na dosadašnju praksu. Ekonomisti najavljuju kišu novca za pomoć poduzetništvu, za povećanje zaposlenosti. Predviđa se i reforma državne birokracije, rak-rane cijelog talijanskog sustava.

Stalna samo promjena mišljenja

Dakle, odjednom je M5s promijenio svoj stav prema Draghiju iz jasnog “ne” u jasno “da”. To je u nezgodnu situaciju stavilo i čelnika Lige Salvinija koji se nećkao oko davanja potpore bivšem guverneru. Ne bude li uskočio u kočiju koja vodi do nove vlade, ostat će odsječen. Salvini je do jučer govorio “ili Grillo ili mi”, odnosno dao je do znanja kako više nikada neće biti u vladi s M5s, a sada kaže da, “ako postoji mogućnost za pomoć milijunima Talijana, i mi ćemo biti za”.

Više mu, dakle, ne smeta prisutnost M5s. Ljut je na njih jer mu nisu dozvolili prijevremene izbore kad je bio s njima u vladi i zato što su novu sastavili s Demokratskom strankom. Osim komunističke krajnje ljevice i desničarske Talijanske braće Giorgie Meloni, sve ostale stranke dat će potporu Draghiju