USKOK u Hrvatskom skijaškom savezu: Na meti istražitelja Vedran Pavlek, ovo su ostala imena
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
UDAR IZ ZRAKA

Dvije osobe poginule u Abu Dhabiju nakon što su krhotine presretnute iranske rakete pale na ulicu

Lorena Posavec
26.03.2026.
u 08:28

Vlasti su pozvale javnost da se oslanja isključivo na službene izvore informacija te da ne širi glasine ili neprovjerene informacije

Vlasti Abu Dhabija oglasile su se o incidentu u ulici Sweihan, gdje su krhotine od uspješno presretnute balističke rakete uzrokovale žrtve i materijalnu štetu. U incidentu su poginule dvije neidentificirane osobe, tri su ozlijeđene, a oštećeno je i nekoliko vozila. Dužnosnici su potvrdili da su hitne službe odmah stigle na mjesto događaja.

Vlasti su pozvale javnost da se oslanja isključivo na službene izvore informacija te da ne širi glasine ili neprovjerene informacije. Ministarstvo obrane u četvrtak ujutro priopćilo je da su sustavi protuzračne obrane uspješno presreli dolazne rakete i bespilotne letjelice (UAV) lansirane iz Irana. Dodali su da se situacija i dalje pomno prati te su ponovno apelirali na građane da informacije prate isključivo putem službenih državnih izvora, prenosi Gulf News.

Iranski dužnosnici i dalje naglašavaju da nema službenih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, no ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da između dviju strana ipak postoji komunikacija putem posrednika. "To što se šalju poruke i što odgovaramo upozorenjima ili iznosimo svoje stavove ne znači pregovore ili dijalog; to je razmjena poruka", rekao je na državnoj televiziji.

Pojasnio je i da sadržaj tih poruka dolazi do najviših razina vlasti te da će eventualni službeni stav biti objavljen kada za to dođe vrijeme. "U tim porukama iznesene su ideje koje su proslijeđene najvišim vlastima, a ako bude potrebno zauzeti stav, on će biti objavljen", dodao je Araghchi u srijedu. S druge strane, iz Washingtona dolaze drugačije poruke. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u srijedu je izjavila da "razgovori traju" te da su "produktivni".

Abu Dhabi

