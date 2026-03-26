Uhićena 21 osoba koja je u trošnim čamcima krijumčarila imigrante preko La Mancha

Zajednička istraga u kojoj su sudjelovale policije Belgije, Francuske, Nizozemske i Njemačke, a potpomogli su je Europol i Eurojust, razotkrila je kriminalnu organizaciju specijaliziranu za nabavku nautičke opreme i mali brzih čamaca, koji su se koristili za krijumčarenje ljudi. Tijekom te zajedničke akcije uhićena je ukupno 21 osoba, a njemačka policija zaplijenila je i 11 brzih čamaca te opremu za njih.

Sumnja se da je spomenuta kriminalna skupina opremom opskrbljivala više drugih kriminalnih skupina koje su se bavile krijumčarenjem ljudi preko Engleskog kanala. Među 21 uhićenom osobom su i četiri državljanina Sirije, za koje se sumnja da su organizatori ove kriminalne skupine. U pretragama je osim čamaca i opreme zaplijenjeno i 60.000 eura te oružje, prsluci za spašavanje... Istraga je počela 2025. i u početku je bila usmjerena na kriminalnu organizaciju koju su sačinjavali irački Kurdi i Sirijci. Ta je kriminalna organizacija bila specijalizirana za nabavku opreme koja je bila potrebna za krijumčarenje ljudi preko mora. Oprema se proizvodila u Aziji i uvozila iz Turske preko morskih i kopnenih granica do Njemačke gdje se zatim skladištila na mjestima koje je odabrala i čuvala kriminalna organizacija. Istražitelji navode da se ta oprema koristila kako bi se proizveli jedinstveni paketi za krijumčarenje ljudi opasnim morskim putem. Ti su paketi uključivali unutarnje gume koje su migranti trebali koristiti tijekom prelaska umjesto odgovarajućih prsluka za spašavanje. Svaki taj krijumčarski paket bio je vrijedan preko 10.000 eura na crnom tržištu i sastojao se od gumenog čamca, motora, pumpi, kanistera za benzin i unutarnjih guma. Kriminalne mreže koje djeluju u sjevernoj Francuskoj kupovale su ove komplete u Njemačkoj ili su ih dostavljale na francuske obale, često uz dodatnu naknadu. Opremu su koristili za krijumčarenje migranata preko La Manchea koristeći gumene čamce niske kvalitete.

Europol navodi i da je tijekom 2025. više od 41.000 migranata i 670 brodova uspješno stiglo do Velike Britanije preko La Manchea. Više od polovice migranata potječe iz Eritreje, Afganistana, Sudana, Irana i Somalije. Prelazak mora u trošnim, gumenim čamcima opasan je po život, pa je lani 31 migrant poginuo dok je prelazio La Manche. Koliko je takvo "putovanje" opasno svjedoči i to što je u svakom čamcu lani bilo u prosijeku po 66 osoba, a samo jedan od njih krijumčarima plaća između 1000 i 2000 eura za to opasno putovanje. Kako se nautička oprema prodaje po cijeni između 10.000 i 20.000 eura po kompletu, Europol procjenjuje da krijumčari ljudima po jednom trošnom čamcu zarade oko 100.000 eura.

Nadalje, Europol upozorava i da je krijumčarenje ljudi ozbiljan oblik organiziranog kriminala kojim se ugrožavaju životi ilegalnih migranata ali se i potkopava sigurnost građana EU-a. Upozoravaju i da kriminalne mreže tretiraju ljudska bića kao robu, krijumčarenu u ribarskim brodovima, prtljažnicima automobila ili hladnjačama. Ranjive osobe često plaćaju desetke tisuća eura za ta opasna putovanja. Nasilje je također postalo ključna značajka ovog kriminalnog poslovnog modela jer krijumčari ljudima u svom "poslu" prijete, otimaju ljude, tuku ih, seksualno zlostavljaju i muče, a sve kako bi od ilegalnih migranata i njihovih obitelji izvukli novac.