VIDEO Je li ovo prikrivena poruka? Pojavile se dvije čudne snimke, nikome nije jasno o čemu je riječ

USKOK u Hrvatskom skijaškom savezu: Na meti istražitelja Vedran Pavlek, ovo su ostala imena
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Dora Taslak
26.03.2026.
u 08:39

Kontekst objava, koje su prikupile milijune pregleda, nije jasan. S obzirom na to, mnogi su u komentarima nagađali o čemu je riječ

Dva misteriozna videa objavljena su na službenim društvenim mrežama Bijele kuće tijekom noći po hrvatskom vremenu, a jedan od njih kasnije je izbrisan. Snimke su bile vrlo kratke, a izazvale su veliku pozornost s obzirom na to da nisu jasne njihova svrha ili poruka. Video koji je još uvijek dostupan na kanalima Bijele kuće prikazuje crnu pozadinu, a čuje se samo zvuk dolazne poruke. Nakon toga dolazi do bljeska i video se prekida. Pritom, tijekom bljeska nije moguće razaznati neki natpis ili fotografiju. To je, naime, drugi video koji je bio objavljen. 

Ranija snimka, koja je potom izbrisana, objavljena je oko 21:15 sati po istočnom vremenu (EST). Kako navodi CNBC, video je izgledao kao da je snimljen pametnim teleonom, a kamera je bila usmjerena prema nečijim stopalima. Trajao je četiri sekunde, a čuo se ženski glas koji pita: "Uskoro kreće, zar ne?“ Uz to, uz video je pisalo "uključi zvuk". On je obrisan nakon otprilike 90 minuta. 

Kontekst objava, koje su prikupile milijune pregleda, nije jasan. S obzirom na to, mnogi su u komentarima nagađali o čemu je riječ. Između ostaloga, neki su mislili da su profili Bijele kuće hakirani ili da neki dužnosnik kriptično nešto najavljuje. Bijela kuća još nije komentirala njihovo značenje. 

AN
AndyTexas
09:16 26.03.2026.

Insideri iz Bijele kuće javljaju mi da je to najava (teaser) ponovnog pokretanja serije Firefly ("Krijesnica") s vodećim glumcem Nathanom Fillionom koji ponavlja svoju ulogu kapetana Malcolma!

