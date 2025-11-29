Trumpovo podilaženje Vladimiru Putinu i pojačavanje pritiska na Kijev teško će dovesti do okončanja rata u Ukrajini

U trenutačnom kaosu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini jedino je jasno da Donald Trump doista želi što brži dogovor, i to ne samo zbog vanjskopolitičkih i geopolitičkih motiva, o kojima se najčešće govori nego i zbog unutarnjopolitičkih razloga, što potvrđuje njegov nedavni grubi razlaz s republikanskom zastupnicom Marjorie Taylor Greene, koja je bila jedna od njegovih najžešćih sljedbenica, a na kraju je odbačena kao "izdajnica". Oštre kritike donedavne perjanice MAGA pokreta na Trumpov račun pokazuju da je Trumpova biračka baza doista zasićena Trumpovim vanjskopolitičkim inicijativama i avanturama, očekujući veći angažman kod kuće i rješavanje svojih nagomilanih problema, pogotovo porasta životnih troškova, zbog kojih su i glasali za Trumpa.