Trumpovo podilaženje Vladimiru Putinu i pojačavanje pritiska na Kijev teško će dovesti do okončanja rata u Ukrajini

U trenutačnom kaosu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini jedino je jasno da Donald Trump doista želi što brži dogovor, i to ne samo zbog vanjskopolitičkih i geopolitičkih motiva, o kojima se najčešće govori nego i zbog unutarnjopolitičkih razloga, što potvrđuje njegov nedavni grubi razlaz s republikanskom zastupnicom Marjorie Taylor Greene, koja je bila jedna od njegovih najžešćih sljedbenica, a na kraju je odbačena kao "izdajnica". Oštre kritike donedavne perjanice MAGA pokreta na Trumpov račun pokazuju da je Trumpova biračka baza doista zasićena Trumpovim vanjskopolitičkim inicijativama i avanturama, očekujući veći angažman kod kuće i rješavanje svojih nagomilanih problema, pogotovo porasta životnih troškova, zbog kojih su i glasali za Trumpa.
Nagrađivanje agresije i to što će to dovesti do destabilizacije, za Trumpa je drugorazredno pitanje
Vrlo nemušta interpretacija stvarnosti, koja se i dalje zasniva na tome da je promjena granica silom nepojmljiva hereza. To je vjerojatno poslijedica okoštalog, štreberskog misaonog procesa, koji nije u stanju akceptirati promjenu okolnosti, zbog čega ostaje zarobljen u začaranom krugu.
Kada im plan nije uspio sada se radi na tome da se rat zaustavi a ko ce da izgubi nije vazno.Amerika je dobro unovcila ovaj rat a to sto im nije uspjelo da rasture i raskomadaju rusiju nije sada vazno.Vazno e da evropski trecerazredni lideri guraju rat do poslednjeg ukrajinca nije vazje vazno a to treba da plate evropski poreski obveznici.Oni neizdvajaju iz svog dzepa ,imaju dobre plate i beneficije i nije ih briga kako narod zivi i sto je sve vece siromastvo u evropi .sto imaju toliko stranaca koji su rasturili evropi i nije im jasno da ti stranic gdje god su dosli napravili su haos .Neko bi trebao da objasni narodu i da se ovi maknu i doju drugi koji ce spasiti Evropu od unistenja .Rusi ce ostvariti svoj cilj ovako ili onako i to jedino Trump aumije anevropski politicari sada su u panici kako se izvuci iz ovaga i sacuvati neki krdibilitet koji nemaju a Trump im je zadao psljednji udarac od kojega se nece oporaviti.
Ne šokira to što je Trump bio spreman izdati Ukrajinu, nego što to radi nakon što je najavio strožu politiku prema Rusiji
Rečeno mu je kako mu, ako potpiše takav dokument, u biti kapitulaciju, ostaje 24 sata života ako ostane u Ukrajini. Međutim, ni 24 sata od kako je procurio taj dokument u javnost, reagirala je Europska unija, koja je na taj dokument dodavala svoje “amandmane”
Trump je bio dobar prijatelj pedofila Epštajna... njegova Melanija je jedna od mnogih maloljetnih djevojka podvođena specijalno za Trampa sa "epštajnovom vizom"...