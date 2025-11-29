Naši Portali
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Trumpovo podilaženje Vladimiru Putinu i pojačavanje pritiska na Kijev teško će dovesti do okončanja rata u Ukrajini

29.11.2025. u 17:13

Nagrađivanje agresije i to što će to dovesti do destabilizacije, za Trumpa je drugorazredno pitanje

U trenutačnom kaosu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini jedino je jasno da Donald Trump doista želi što brži dogovor, i to ne samo zbog vanjskopolitičkih i geopolitičkih motiva, o kojima se najčešće govori nego i zbog unutarnjopolitičkih razloga, što potvrđuje njegov nedavni grubi razlaz s republikanskom zastupnicom Marjorie Taylor Greene, koja je bila jedna od njegovih najžešćih sljedbenica, a na kraju je odbačena kao "izdajnica". Oštre kritike donedavne perjanice MAGA pokreta na Trumpov račun pokazuju da je Trumpova biračka baza doista zasićena Trumpovim vanjskopolitičkim inicijativama i avanturama, očekujući veći angažman kod kuće i rješavanje svojih nagomilanih problema, pogotovo porasta životnih troškova, zbog kojih su i glasali za Trumpa.

Mir u Ukrajini Vladimir Putin Donald Trump

Avatar Zbregov
Zbregov
17:27 29.11.2025.

Trump je bio dobar prijatelj pedofila Epštajna... njegova Melanija je jedna od mnogih maloljetnih djevojka podvođena specijalno za Trampa sa "epštajnovom vizom"...

TR
trpimir2022
17:35 29.11.2025.

Vrlo nemušta interpretacija stvarnosti, koja se i dalje zasniva na tome da je promjena granica silom nepojmljiva hereza. To je vjerojatno poslijedica okoštalog, štreberskog misaonog procesa, koji nije u stanju akceptirati promjenu okolnosti, zbog čega ostaje zarobljen u začaranom krugu.

XM
Xman
17:37 29.11.2025.

Kada im plan nije uspio sada se radi na tome da se rat zaustavi a ko ce da izgubi nije vazno.Amerika je dobro unovcila ovaj rat a to sto im nije uspjelo da rasture i raskomadaju rusiju nije sada vazno.Vazno e da evropski trecerazredni lideri guraju rat do poslednjeg ukrajinca nije vazje vazno a to treba da plate evropski poreski obveznici.Oni neizdvajaju iz svog dzepa ,imaju dobre plate i beneficije i nije ih briga kako narod zivi i sto je sve vece siromastvo u evropi .sto imaju toliko stranaca koji su rasturili evropi i nije im jasno da ti stranic gdje god su dosli napravili su haos .Neko bi trebao da objasni narodu i da se ovi maknu i doju drugi koji ce spasiti Evropu od unistenja .Rusi ce ostvariti svoj cilj ovako ili onako i to jedino Trump aumije anevropski politicari sada su u panici kako se izvuci iz ovaga i sacuvati neki krdibilitet koji nemaju a Trump im je zadao psljednji udarac od kojega se nece oporaviti.

