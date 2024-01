Trumpove crvene mrlje na rukama potaknule brojne teorije zavjere

Tajanstvene crvene mrlje na ruci bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa potaknule su urnebesne internetske teorije zavjere. Korisnici društvenih mreža raspisali su se o mogućim uzrocima, a teorije idu od kečapa pa do opeklina od cigareta. No, pojedini američki mediji angažirali su i liječnike za pokušaj dijagnoze.

Naime, fotografi su snimili Donalda Trumpa kako maše pristalicama dok je napuštao svoj Trump Tower, a na desnoj ruci su bile jako uočljive crvene mrlje za koje nije jasno jesu li rane, osip ili nešto treće.

Odlazio sa suda

Trump je snimljen u srijedu ujutro po lokalnom vremenu, nekoliko sati nakon što je prošao kroz snježnu oluju kako bi razgovarao s pristašama zajedno s bivšim predsjedničkim kandidatom republikanaca, poduzetnikom Vivekom Ramaswamyjem koji je prije nekoliko dana odustao od svoje kandidature i podržao Trumpa.

What's up with Trump's hand it looks like he grabbed something really hot judging by the pattern ? Any word ? pic.twitter.com/Qcob6eTmwf