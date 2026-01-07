Naši Portali
TRAŽI SIGURNOSNA JAMSTVA

Zelenski želi novi sastanak s Trumpom: 'Amerikanci su sad produktivni, moraju izvršiti pritisak na Rusiju'

Donald Trump i Volodimir Zelenski
Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
07.01.2026.
u 17:54

U razgovoru s novinarima u srijedu putem WhatsAppa Zelenskij je rekao da se uskoro želi ponovno sastati s Trumpom kako bi procijenio njegovu otvorenost prema ukrajinskom prijedlogu o tomu da Washington zajamči sigurnosna jamstva koja će trajati više od 15 godina u slučaju sklapanja primirja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij traži novi sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nakon što su njihovi dužnosnici ponovno raspravljali o dvama najproblematičnijim pitanjima u mirovnim pregovorima čiji je cilj okončati rat u Ukrajini. Kijev je cijelo vrijeme pod pritiskom Sjedinjenih Država koje traže da mir nastupi što prije, ali istodobno želi sigurnosna jamstva saveznika te odbija ruski zahtjev o ustupanju svoje istočne Donjecke regije i zahtjev Kremlja o tomu da Kijev odustane od kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporižjom.

U razgovoru s novinarima u srijedu putem WhatsAppa Zelenskij je rekao da se uskoro želi ponovno sastati s Trumpom kako bi procijenio njegovu otvorenost prema ukrajinskom prijedlogu o tomu da Washington zajamči sigurnosna jamstva koja će trajati više od 15 godina u slučaju sklapanja primirja. Trumpa je pozvao i da pojača pritisak na Rusiju, koja je reagirala prilično hladno prema mirovnom nastojanju što ga podupire SAD i nastavila je s masovnim zračnim napadima na ukrajinske gradove i energetsku mrežu u zemlji. "Po mojem mišljenju Amerikanci su trenutačno produktivni, a rezultati su dobri... Moraju izvršiti pritisak na Rusiju. Imaju alate i znaju kako ih upotrijebiti", rekao je Zelenskij. Bijela kuća nije zasad odgovorila na zahtjev da prokomentira prijedlog o novome sastanku između Zelenskija i Trumpa.

Pozvavši se na američku operaciju hvatanja venezuelskog vođe Nicolasa Madura, Zelenskij je rekao kako vjeruje da bi Washington mogao slično djelovati i kada je posrijedi čečenski vođa Ramzan Kadirov, saveznik Vladimira Putina, čije su trupe postale poznate po svojoj brutalnosti u Ukrajini. "Možda bi u tome slučaju Putin dvaput razmislio", rekao je.

Pregovori kijevskih saveznika održani ovaj tjedan u Parizu rezultirali su njihovim obećanjem da će poduprijeti prekid vatre jamstvima poput prisutnosti multinacionalnih trupa. No Zelenskij je rekao da izraz "političke volje" još nije preveden u pravno obvezujuća obećanja koja podržavaju nacionalni parlamenti.
Komentara 1

Pogledaj Sve
ČU
Čuružan
19:04 07.01.2026.

Eeee moj Zeleni, ameri su te prodali za Venecuelu, kako to još nisi skontao. I da, bolje pitaj svog 'maršala' Sirskog u kojoj privatnoj ruskoj klinici leči oca i za koje pare. Ništa ti ne znaš . . .

