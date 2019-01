Trumpova blokada - gospodarstvo klizi u krizu

Blokada američke vlade trenutačno je paralizirala dio tamošnje administracije i nanijela određenu štetu svakodnevnom životu Amerikanaca. Od zaposlenika u javnim službama do onih koji ovise o pomoći za hranu, nesigurnost se zbog blokade vlade uvukla u javni život.

Donald Trump traži 5,7 milijardi dolara kako bi sagradio zid na granici SAD-a i Meksika. Kako demokrati trenutačno kontroliraju Zastupnički dom Kongresa, na to ne žele pristati jer smatraju da je to nemoralan i skup potez.

Bez plaće 800.000 ljudi

Američki predsjednik treba stalno potpisivati zakone prema kojima se financira rad vlade, a kako Trump to nije napravio, dio je vlade paraliziran od 22. prosinca. Čak 800 tisuća radnika ne prima plaću, što je 25 posto administracije, a oko 450 tisuća njih svejedno mora dolaziti na posao, i raditi bez plaće. Jučer je bio prvi dan tijekom trajanja blokade u kojem su ti državni službenici trebali primiti plaću, no to se nije dogodilo.

Trenutačno blokada utječe na devet vladinih agencija. Plaću ne dobivaju zaštitari u zračnim lukama, koji su, kako piše New York Times, zbog toga masovno prijavljivali bolovanja u vjerojatno koordiniranoj akciji. Ne rade neki nacionalni parkovi i muzeji, a ne financiraju se i brojne znanstvene ustanove pa laboratoriji zjape prazni. Uz to, Administracija za hranu i lijekove i dalje redovito provjerava dio hrane, no ne i morske plodove, voće ili povrće pa se povećava mogućnost širenja zaraze što je posebno zabrinulo tamošnju javnost. Zatvoreni su i sudovi za imigrante koji su odgodili saslušanja iako su već dobrano prebukirani.

Čak 90 posto poreznika ne radi pa se javnost zabrinula da bi mogla ostati bez povrata poreza jer im ga neće imati tko isplatiti. A zaposlenici u nizu institucija, poput FBI-a, ministarstva vanjskih poslova ili obalne straže rade, ali ne dobivaju plaću. No, plaća koju nisu dobili trebala bi im biti isplaćena nakon što blokada prestane.

Dosad je blokada vlade u manjoj mjeri utjecala na tamošnje gospodarstvo, no to bi se moglo odraziti potraje li.

– Kad bismo imali dulju blokadu, mislim da bi se to vidjelo na rezultatima gospodarstva – rekao je guverner središnje banke (FED) Jerome Powell. Ekonomisti banke J. P. Morgan srezali su zbog blokade svoju procjenu rasta američkoga gospodarstva u prvom tromjesečju 2019. za 0,25 postotnih poena, na dva posto.

Također, neki su analitičari istaknuli da bi smanjenje sredstava vlade za bonove za hranu negativno utjecalo na potrošnju. Bonove za hranu prima oko 38 milijuna ljudi i novca za njihovo financiranje ima do kraja veljače. Potraje li blokada, posljedice će zahvatiti i njih.

“Pitanje zdravog razuma”

Danas će, ako se situacija znatno ne promijeni, blokada vlade doseći 22. dan i postat će najdulja u povijesti. Dosad je rekord držala administracija Billa Clintona koja je na prijelazu 1995. u 1996. vladu blokirala 21 dan. Kako je Trumpovo obećanje o gradnji zida toliko važno za samu srž njegova mandata, ne čini se da će predsjednik toliko lako odustati od svoje zamisli.

– To je pitanje zdravog razuma. Njima treba zapreka, njima treba zid. Bez toga bit će samo problema. I mnogo mrtvih – rekao je Trump u četvrtak. Kao najizglednija opcija trenutačno se čini još veće udaljavanje od kompromisa jer se Donald Trump priprema proglasiti izvanredno stanje u zemlji. To bi mu omogućilo da zaobiđe Kongres i sam donese odluku o gradnji zida.

– To ću napraviti gotovo sigurno – najavio je Trump u četvrtak i time još više pritisnuo Demokrate.