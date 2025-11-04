Trumpova administracija predlaže slanje međunarodnih snaga u Gazu pod okriljem UN-a

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priprema prijedlog rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kojom bi se u pojas Gaze poslala multinacionalna postrojba zadužena za provedbu prekida vatre posredovanog od strane SAD-a, izvijestili su izvori upoznati s planom. Prema dostupnim informacijama, nova bi sigurnosna misija trebala demilitarizirati Gazu i obučiti palestinsku policiju. Američke trupe neće biti prisutne na terenu, već bi imale isključivo koordinacijsku ulogu izvan pojasa Gaze.

Uspostava međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) temeljni je dio Trumpova plana od 20 točaka za prekid vatre, no mnoge države poručile su kako će sudjelovati samo ako misija bude imala mandat UN-a. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je prilikom nedavnog posjeta Izraelu da bi “neke zemlje pristale sudjelovati tek ako postoji neki oblik međunarodnog mandata”, poput rezolucije UN-a ili međunarodnog sporazuma.

Prema izvorima CNN-a, ISF bi djelovao pod jedinstvenim zapovjedništvom, u koordinaciji s Izraelom i Egiptom. U Izraelu je već osnovan centar za koordinaciju obnove Gaze i dopreme humanitarne pomoći, u kojem sudjeluju predstavnici oko 40 država i organizacija. Rezolucija predviđa da ISF, zajedno s palestinskom policijom, stabilizira sigurnosno stanje i provede demilitarizaciju enklave – uključujući uništenje Hamasove vojne infrastrukture, što bi, upozoravaju analitičari, moglo dovesti do sukoba s tom organizacijom.

Više većinski muslimanskih zemalja raspravlja o mogućem sudjelovanju u misiji. “Spremni smo preuzeti teret mira i učiniti sve što je potrebno, ali ključan je jasan i kvalitetan mandat,” izjavio je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan nakon sastanka u Istanbulu. Izrael, koji se isprva protivio mandatu UN-a, popustio je pod pritiskom SAD-a, ali i dalje nastoji utjecati na konačan tekst rezolucije. “Trenutno nema većih prijepora, no pitanje je hoće li tako i ostati,” rekao je jedan izraelski dužnosnik.

Mandat međunarodnih snaga trebao bi trajati do kraja 2027. godine, uz mogućnost produljenja u dogovoru s Izraelom, Egiptom i članicama Vijeća sigurnosti. Prema mišljenju stručnjakinje Lucy Kurtzer-Ellenbogen iz Middle East Institutea, međunarodne snage već su trebale biti raspoređene: “Nejasnoće oko mandata i koordinacije s izraelskom vojskom sigurno otežavaju pokretanje misije.”