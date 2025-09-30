Koliko je zaista provediv Trumpov mirovni plan za Gazu? Ovdje leži najveća opasnost za uspjeh

Američki predsjednik Donald Trump nazvao je svoj novi mirovni plan u 20 točaka za Gazu "možda jednim od najvećih dana u povijesti civilizacije", čime je postavio nerealno visoka očekivanja, čak i za predsjednika poznatog po hiperbolama. No, ova administracija često tretira svoje najave kao svjetske prekretnice, s ciljem da, uz ekstremni optimizam, prisili suparničke strane na dogovor.

Iako je plan većina analitičara vidi kao najsubstantivniji i najsvježiji pokušaj Trumpove administracije za okončanje rata u Gazi, ostaje pitanje – koliko je on zaista provediv? Ako bi plan bio u potpunosti implementiran, teorijski bi mogao pružiti nade za Palestince u Pojasu Gaze. No, Bliski istok nikada nije nedostajao mirovnim inicijativama. Dosad su ih pokrenuli SAD, Europa, Saudijska Arabija i druge arapske zemlje, no većina njih nije prešla fazu papira.

CNN analizira kako bi Trumpov plan mogao biti značajniji od prethodnih pokušaja jer se temelji na stvarnim pregovorima, s koracima koji priznaju dugoročni karakter sukoba. Ipak, upozorava se da bi plan mogao propasti već u prvom koraku – ako Hamas odbije zahtjev za oslobađanje izraelskih talaca u roku od 72 sata nakon Netanyahuove podrške.

Najveća opasnost za uspjeh ovog plana leži u tome što bi Hamas mogao odbiti ključne zahtjeve. Kao što je istaknuto u analizi CNN-a, Hamas bi morao pristati na uvjete koji uključuju oslobađanje svih izraelskih talaca, živih i mrtvih, što je politički osjetljivo pitanje za ovu militantnu grupu. Također, plan predviđa demilitarizaciju Gaze i međunarodno nadziranu prijelaznu vladu, što bi moglo biti teško prihvatiti u palestinskim krugovima.

U međuvremenu, Trumpovi optimistični komentari o planu, uključujući tvrdnje da su "svi osim Hamasa" već prihvatili prijedlog, ostavljaju dojam da predsjednik možda nije svjestan svih političkih tenzija koje bi ovaj plan mogao izazvati. Kao što analitičari ističu, ideja o "Vijeću za mir", pod kontrolom međunarodnih snaga, mogla bi izazvati povijesna sjećanja na britansku kolonizaciju, što bi moglo uplašiti mnoge Palestince.

U konačnici, još uvijek je nejasno hoće li Netanyahu i ostali izraelski lideri prihvatiti sve kompromise koje Trump nudi, osobito s obzirom na jake političke pritiske unutar njegove koalicije koja se protivi bilo kakvim ustupcima prema Palestincima. Iako je Trumpov pristup korak prema ozbiljnijem pregovaranju, pred njim je težak zadatak - stvaranje održivog mira zahtijeva mnogo više od jednostavnih poziva na optimizam i vanjske pritiske. CNN zaključuje da je uspjeh ovog plana vrlo neizvjestan i ovisi o volji svih uključenih strana da se suoče s realnošću, a ne s političkim i vojnim ciljevima.