Netanyahu prihvatio Trumpov plan za Gazu, Hamas čeka pisanu verziju

Američki predsjednik Donald Trump optimističan je u vezi sa sporazumom o okončanju rata u Pojasu Gaze, rekao je da vidi “dobru priliku za mir na Bliskom istoku” tvrdeći da pregovori vrlo dobro napreduju. Kazao je da je dobio povoljne reakcije i izraelskih i arapskih čelnika pri predstavljanju svojeg plan kao rješenja za Gazu te kao mirovni okvir za regiju.

Trump i Netanyahu sastali su se sinoć u Bijeloj kući, a izraelski premijer izjavio je da podržava mirovni prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu.

“Podržavam vaš plan za okončanje rata u Gazi koji ispunjava naše ratne ciljeve. On će vratiti u Izrael sve naše taoce, razmontirati Hamasove vojne sposobnosti i njegovu političku vladavinu te osigurati da Gaza više nikad ne bude prijetnja Izraelu”, rekao je Netanyahu stojeći kraj Trumpa na zajedničkoj konferenciji za novinare u Washingtonu.

Sinoć su i izraelski oporbeni čelnici Benny Gantz i Yair Lapid podržali Trumpov prijedlog za Gazu. S druge strane, dužnosnik Hamasa Mahmoud Mardawi izjavio je u ponedjeljak da palestinska skupina nije dobila pisanu verziju mirovnog plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Uoči sastanka američki i izraelski mediji izvijestili su da pregovori ulaze u završnu fazu. List Israel Hayom izvijestio je da je Netanyahu proveo više od šest sati u razgovorima s Trumpovim savjetnicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o američkom prijedlogu. Netanyahu je potvrdio da se detalji “sporazuma od 21 točke” još uvijek finaliziraju, ali je naglasio blisku suradnju s Trumpovim timom i rekao da će dopustiti vođama Hamasa da napuste Gazu ako zaustave rat, polože oružje i oslobode taoce. Sve se to događa dok izraelska vojska nastavlja bombardiranje i kopnene udare na Gazu.

Američki je plan kompromisni dokument koji objema stranama nudi minimum prihvatljivoga bez potpunog ispunjavanja njihovih zahtjeva.

Američki izvori potvrđuju da su SAD i Izrael blizu dogovora, a sve je veći dojam da je ovaj pokušaj ozbiljniji od prethodnih. No politička dinamika ostaje krhka. Tvrdolinijaški ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir upozorio je Netanyahua da nema pravo samostalno zaustaviti rat, prijeteći raspadom vlade. To pokazuje koliko bi dogovor mogao biti politički eksplozivan. Pad vlade i prijevremene izbore Netanyahu po svaku cijenu želi izbjeći jer bi to moglo značiti i kraj njegove političke karijere.

Ako bi se sporazum ostvario, otvorio bi humanitarne kanale za Gazu i dao Izraelu sigurnosni okvir putem razoružanja Hamasa. Trump bi se mogao nametnuti kao mirotvorac i ojačati svoju poziciju. Međutim, ako pregovori propadnu, rat bi se nastavio, Hamas bi mobilizirao podršku, arapske države odustale bi od približavanja Izraelu, a Trumpov kredibilitet bio bi ozbiljno narušen. To bi otvorilo put Iranu, Turskoj, Rusiji i Kini da dodatno ojačaju svoj utjecaj, dok bi regija ušla u novu fazu nestabilnosti.