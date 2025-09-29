Naši Portali
PLAN ZA GAZU

Palestinska samouprava otvorena za suradnju, Islamski džihad poručuje: 'Plan vodi u eskalaciju'

Smoke rises during an Israeli military operation in Gaza City
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
29.09.2025.
u 23:51

Mirovni plan Bijele kuće za Gazu predviđa, među ostalim, kraj sukoba između Izraela i Hamasa te povratak svih talaca, živih ili mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati dogovor.

Palestinska samouprava pozdravila je u ponedjeljak napore američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA, dok je čelnik ekstremističkog palestinskog Islamskog džihada Trumpov mirovni plan ocijenio kao "recept" za eskalaciju sukoba. 

Palestinska samouprava ponovila je svoju predanost suradnji sa SAD-om i partnerima kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum koji uključuje "otvaranje puta za pravedan mir na temelju rješenja dviju država", izvijestila je WAFA. Vođa palestinske skupine Islamski džihad, Ziad al-Nakhala, rekao je u ponedjeljak da smatra američku i izraelsku objavu o Gazi "receptom za dizanje regije u zrak".

Skupina, koja je također uzimala taoce, saveznik je Hamasa kojeg podržava Iran. Ranije je predsjednik SAD-a Donald Trump održao zajedničku konferenciju za novinare s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom na kojoj je izraelski ministar podržao mirovni prijedlog za Gazu koji su predložile SAD.

Mirovni plan Bijele kuće za Gazu predviđa, među ostalim, kraj sukoba između Izraela i Hamasa te povratak svih talaca, živih ili mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati dogovor. Nakon što taoci budu oslobođeni, Izrael bi, prema američkom planu, oslobodio više od 1000 palestinskih zatvorenika, uključujući nekoliko stotina osuđenih na doživotni zatvor.

Palestinskim teritorijem upravljala bi privremena "tehnokratska i apolitična" vlast koja bi upravljala svakodnevnim poslovima. Hamas bi iz te vlade bio isključen.  Privremena vlada predviđena američkim prijedlogom bila bi pod nadzorom "mirovnog odbora" kojim bi predsjedavao sam Donald Trump, a u kojem bi ulogu imao i bivši britanski premijer Tony Blair. U planu se navodi da će "članovi Hamasa koji se obvežu na miroljubiv suživot (s Izraelom) i koji predaju oružje biti amnestirani", a oni koji "žele napustiti Gazu imati zaštićeni prolaz do zemalja odredišta".

Izrael Palestina Gaza

