Trump želi naplaćivati prolazak kroz Hormuz, Tadić: 'Nastoji ih prevariti na najgluplji način i još iz svega zaraditi'

Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da će SAD naplaćivati 20 posto vrijednosti tereta brodovima koji prolaze Hormuškim tjesnacem otvorila je niz pravnih, sigurnosnih i političkih pitanja. Nuklearni fizičar i analitičar Tonči Tadić smatra da se cijeli spor temelji na različitom tumačenju pete točke iransko-američkog Memoranduma o razumijevanju, koji su 17. lipnja potpisali Trump i iranski predsjednik Masud Pezeshkian. Prema toj točki, Iran se obvezao da će tijekom 60 dana bez naknade osiguravati prolazak komercijalnih plovila između Perzijskog zaljeva i Omanskog mora. Predviđeno je i da Iran sa Sultanatom Omanom i drugim obalnim državama razgovara o budućem upravljanju i pomorskim uslugama u Hormuškom tjesnacu. "Kako možete vidjeti, nigdje se ne spominje uloga SAD-a u osiguravanju plovidbe kroz Hormuz", istaknuo je Tadić. Prema njegovu tumačenju, dokument predviđa da inicijativu za sigurnost plovidbe provodi Iran, u dijalogu s Omanom i drugim državama Perzijskog zaljeva, a ne SAD. "Nakon 60 dana Iran može naplaćivati svoje usluge osiguravanja prolaska kroz Hormuz", naveo je.

Tadić smatra da prigovori prema kojima bi takva naplata bila protivna Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora nemaju veliku težinu jer ni Iran ni SAD nisu ratificirali UNCLOS. "Čak i da Iran i SAD doista jesu ratificirali UNCLOS, to ne znači ništa jer je Trump svojim potpisom na ovakav Memorandum Iranu u Hormuzu dao posebna prava mimo UNCLOS-a", tvrdi Tadić. Kao primjere naplate plovidbe kroz tjesnace naveo je Tursku, koja naplaćuje prolazak kroz Bospor i Dardanele, te Čile, koji naplaćuje prolazak kroz Magellanov prolaz. Tadić navodi da su se nakon 20. lipnja u Hormuškom tjesnacu pojavile dvije plovidbene rute. Jedna prolazi sjevernim dijelom tjesnaca, uz iranske otoke Larak i Qeshm, dok druga ide južnim dijelom uz obalu Omana, gdje bi sigurnost navodno trebale jamčiti američke snage. "U svakom slučaju obje plovidbene rute mogu zaživjeti jedino uz pristanak Irana. Ova sjeverna, kroz iransko teritorijalno more, podrazumijeva se. Ova južna, kroz omansko teritorijalno more, stvar je dogovora Irana i Omana, a ne Amerike i Omana. Barem tako kaže točka 5. Memoranduma. Svaki aranžman izvan toga je kršenje Memoranduma", poručio je.

Tadić tvrdi da je Trump pokušao zaobići dogovor uspostavljanjem rute uz omansku obalu pod američkom zaštitom. "Trump postupa s Iranom kao sa svim svojim poslovnim partnerima – nastoji ih prevariti na najgluplji način, izvući se iz svega, ispregovarati neki novi, povoljniji Memorandum ili sporazum te još iz svega zaraditi. Ali sve to teško ide s Irancima", rekao je. Posebno je kritizirao Trumpovu najavu naplate naknade od 20 posto vrijednosti svakog tereta koji tjesnacem prolazi pod američkom zaštitom. "Čisti mafijaški reket za plovidbu u tuđem teritorijalnom moru, bez ikakvih jamstava", ocijenio je Tadić. Postavio je i pitanje tko bi odgovarao u slučaju da brod, unatoč plaćenoj naknadi, bude pogođen ili potopljen. "Što se događa ako, unatoč obavljenoj naplati od 20 posto, neki trgovački brod na južnoj plovidbenoj ruti u omanskom teritorijalnom moru naleti na morsku minu ili ga pogodi morski dron ili balistička raketa pa potone? Tko plaća štetu? Amerikanci ili Oman?", upitao je.

Tadić također problematizira ulogu Omana i pita koliko bi od američke naknade pripalo toj državi. "Koliko je poznato, Oman nije nekim sporazumom predao svoje teritorijalno more na upravljanje Trumpu", naveo je. Upozorio je i na moguće posljedice za osiguravatelje, smatrajući da će premije za brodove i teret u ratnoj zoni ostati iznimno visoke, neovisno o američkim jamstvima i najavljenoj naknadi. Kritizirao je i američku vojnu strategiju, tvrdeći da se bombardiranjem iranskih položaja ne može natjerati Teheran da ponovno otvori tjesnac. "Bombardiranjem se može jedino postići da Iranci blokiraju Hormuz, ali ih se bombardiranjem ne može natjerati da ga deblokiraju. Govorimo o iranskoj obali koja izgleda kao naša obala podno Velebita, a koja se može kontrolirati jedino nakon američkog pomorskog desanta", ustvrdio je. Podsjetio je i na Trumpovu raniju izjavu da su američke strateške naftne rezerve bile udaljene svega nekoliko tjedana od kritične razine jer je Washington puštao naftu na tržište kako bi ublažio rast cijena izazvan blokadom Hormuza.

"Obnovom sukoba s Iranom potrošen je jedan od ta četiri tjedna, a Hormuz je i dalje blokiran", rekao je Tadić. Zaključno, Trumpovu najavu naplate protumačio je kao pokazatelj promjene američkih ciljeva u sukobu. "Trumpova najava naplate plovidbe kroz Hormuz iskreno je priznanje koji su američki ratni ciljevi u ratu s Iranom. Američki ratni ciljevi nisu više ni uklanjanje iranskog nuklearnog programa, ni uklanjanje iranskog arsenala dronova i balističkih raketa, niti eliminacija iranskih posredničkih skupina Hezbollaha u Libanonu i Huta u Jemenu, a pogotovo to nije smjena iranskog islamističkog režima", naveo je. "Čisto sumnjam da je ovo odobrio Netanyahu", zaključio je Tadić.