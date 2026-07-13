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Huti započeli bombardiranje meta u Saudijskoj Arabiji

Houthi supporters demonstrate in solidarity with Iran, as the U.S.-Israeli conflict with Iran continues
Khaled Abdullah/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
13.07.2026.
u 21:03

Danas je prvi put da su Huti pokrenuli napad na teritorij Saudijske Arabije od 20. ožujka 2022. godine

Primirje između Hutija i Saudijske Arabije je gotovo. Nakon današnjeg napada na aerodrom u Sanaai od strane jemenske Vlade koju podržava Riyad, Huti su večeras započeli bombardiranje meta u Saudijskoj Arabiji. Meta su međunarodna zračne luke Abha i vojna zračna baza Kralj Khalid.

Danas je prvi put da su Huti pokrenuli napad na teritorij Saudijske Arabije od 20. ožujka 2022. godine. U travnju 2025. godine, prijavljeno je da je raketa Hutija pala u Saudijskoj Arabiji, ali je njen cilj tada bio Izrael.
Ključne riječi
Saudijska Arabija Huti

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