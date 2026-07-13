Huti započeli bombardiranje meta u Saudijskoj Arabiji

Primirje između Hutija i Saudijske Arabije je gotovo. Nakon današnjeg napada na aerodrom u Sanaai od strane jemenske Vlade koju podržava Riyad, Huti su večeras započeli bombardiranje meta u Saudijskoj Arabiji. Meta su međunarodna zračne luke Abha i vojna zračna baza Kralj Khalid.

Danas je prvi put da su Huti pokrenuli napad na teritorij Saudijske Arabije od 20. ožujka 2022. godine. U travnju 2025. godine, prijavljeno je da je raketa Hutija pala u Saudijskoj Arabiji, ali je njen cilj tada bio Izrael.