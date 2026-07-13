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NEOČEKIVANI GOST

VIDEO Vratila se s odmora, a u kupaonici ju dočekao jeziv prizor: 'Mislila sam da se to događa samo u filmovima'

Ilustracija/Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
13.07.2026.
u 19:55

Kako je ispričala, u prvi mah nije mogla vjerovati što vidi. Od šoka je glasno vrisnula, a priznaje da je bila uvjerena kako se ovakve scene događaju isključivo u filmovima

Povratak s odmora za jednu Amerikanku pretvorio se u prizor koji bi mnogima izazvao jezu. Michelle Lespron iz  Arizone, umjesto mirnog povratka kući, u vlastitoj je kupaonici naišla na potpuno neočekivanog 'stanara' - zmiju koja se sakrila u WC školjci.

Kako je ispričala, u prvi mah nije mogla vjerovati što vidi. Od šoka je glasno vrisnula, a priznaje da je bila uvjerena kako se ovakve scene događaju isključivo u filmovima. Toliko ju je uznemirio prizor da danima nije mogla ni pomisliti koristiti taj toalet. Problem nije bilo lako riješiti. Stručnjaci za hvatanje zmija morali su se puna dva dana boriti s upornim gmazom koji se neprestano skrivao u cijevima. Na kraju su ga ipak uspjeli izvući te utvrdili da nije riječ o otrovnoj vrsti, iako njezin ugriz može biti bolan.
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Ključne riječi
Amerika Arizona toalet šok zmija

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