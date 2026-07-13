Umjesto običnog probnog leta, pilot napravio nešto što je oduševilo internet, iz kompanije priznali: 'Bilo je prilično vješto'

Umjesto da tijekom probnog leta samo kruži iznad sjeverozapadne Engleske, mladi instruktor letenja odlučio se našaliti i putanjom zrakoplova ostaviti poruku vidljivu na aplikacijama za praćenje letova. Tijekom dva sata u zraku ispisao je riječi "Dosadno mi je", a neobičan potez ubrzo je privukao veliku pozornost. Zrakoplov kompanije Ravenair poletio je u subotu u 11.30 sati po britanskom vremenu iz Liverpoola, nakon čega je letio iznad poluotoka Wirral, Cheshirea i sjevernog Walesa, pokazuju podaci Flightradara24. Iz kompanije su naveli da je instruktor letenja u dvadesetima upravljao zrakoplovom Piper Tomahawk tijekom probnog leta nakon što je na letjelici zamijenjen jedan dio. Zrakoplov se u 13.30 sati sigurno vratio u Merseyside.

Pilot writes 'I'm bored' in sky during flight from Liverpool



the pilot was literally a bit bored as it was just a test flight. Mind you it was pretty skillful flying



😂✈️ https://t.co/63wwNDbzDw — Truthoverdishonesty (@Nigelj08223326) July 13, 2026

"Mislim da je pilotu doslovno bilo pomalo dosadno jer je to bio samo probni let. Moram priznati da je to ipak bilo prilično vješto letenje", rekao je operativni direktor Wayne Barrett, prenio je BBC. Dodao je da je, prema njegovu mišljenju, zamijenjen cilindar te da se nakon takvih popravaka zrakoplov podiže u zrak kako bi se provjerilo radi li sve ispravno. "Kad se to dogodi, odvezemo zrakoplov na probni let kako bismo bili sigurni da je sve u redu, a ovoga puta bilo je", rekao je. "Bilo mu je malo dosadno, ali se na kraju vjerojatno morao poprilično koncentrirati kako bi ispisao riječi, pa mu je zapravo vjerojatno bio sve samo ne dosadno". "Nije u nevolji, ali zbog svega smo privukli mnogo pozornosti", dodao je Barrett. "Zrakoplov je sada sigurno vraćen u hangar, a pilot ima slobodan dan".