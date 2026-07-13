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Očaj iz srca Londona zbog organizirane skupine koja hara ulicama: 'Godinama ih tjeramo, ali uvijek se vrate'

London: Rumunjski Romi ilegalno kampiraju u parku
Foto: Paul Edwards/NEWS SYNDICATION
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VL
Autor
Večernji.hr
13.07.2026.
u 13:17

Neki od članova skupine novinarima su priznali da nemaju dokumente potrebne za legalan rad te tvrde da žive teško i bez ičije pomoći. No zaposlenici okolnih trgovina i ugostiteljskih objekata smatraju da se iza toga krije mnogo organiziranija priča.

Luksuzna londonska četvrt Mayfair ponovno se suočava s problemom organiziranih skupina prosjaka i džepara za koje lokalni trgovci tvrde da svake godine dolaze iz Rumunjske kako bi iskoristili turističku sezonu. Prema njihovim tvrdnjama, riječ je o dobro organiziranoj mreži koja djeluje na području Marble Archa, Park Lanea i Oxford Streeta, gdje se tijekom ljeta ponovno okupljaju isti ljudi unatoč brojnim pokušajima vlasti da ih uklone.

Na klupama uz Marble Arch posljednjih se tjedana ponovno može vidjeti skupina od dvadesetak ljudi okruženih kolicima prepunim vreća i osobnih stvari. Danju borave u hladu stabala, a noći provode pod natkrivenim prolazom ispred robne kuće Marks & Spencer na Oxford Streetu. Neki od članova skupine novinarima su priznali da nemaju dokumente potrebne za legalan rad te tvrde da žive teško i bez ičije pomoći. No zaposlenici okolnih trgovina i ugostiteljskih objekata smatraju da se iza toga krije mnogo organiziranija priča.

Kako piše Daily Mail, djelatnici koji godinama rade u tom dijelu Londona tvrde da se ista skupina vraća svake godine upravo u vrijeme najvećeg priljeva turista. Broj članova navodno raste tijekom ljeta te ponovno u razdoblju kada se u Hyde Parku održava popularni zimski festival Winter Wonderland, nakon čega se dio njih vraća u Rumunjsku.

Jedan zaposlenik obližnjeg kafića opisao je način na koji skupina funkcionira, tvrdeći da svaki član ima unaprijed određenu ulogu.

- To su profesionalci. Jedni prose, drugi džeparenjem ciljaju turiste, a treći kradu po trgovinama. Prosjaci rade u smjenama, jedna osoba nekoliko sati sjedi s kartonom, a zatim je zamjenjuje druga. Sve izgleda vrlo organizirano, rekao je. Dodao je kako pojedini članovi skupine dolaze u isti kafić godinama te se čak pozdrave s osobljem prije nego što nakon turističke sezone napuste London.

Probleme potvrđuju i zaštitari okolnih trgovina. U robnoj kući Marks & Spencer cijela je skupina, tvrde, dobila zabranu ulaska nakon višegodišnjih krađa mesa, alkoholnih pića i odjeće vrijednih stotine funti. - Da su krali samo zato što su gladni, uzimali bi sendviče. Umjesto toga uzimaju skupe odreske, votku i drugu robu velike vrijednosti. Imali smo i nasilne incidente kada smo ih pokušali spriječiti da uđu, rekao je jedan zaštitar.

Na meti se često nalazi i supermarket Sainsbury's. Ondje tvrde kako se gotovo svakodnevno susreću s krađama, a nedavno je, prema riječima voditelja trgovine, ukradeno više od 100 funti vrijednih Ferrero Rocher pralina. Osoblje navodi i da pojedini članovi skupine prate kupce kroz trgovinu te pokušavaju iskoristiti trenutak nepažnje kako bi im iz džepova izvukli mobitele ili novčanike.

Ipak, nisu svi stanovnici i zaposlenici tog dijela Londona jednako strogi. Pojedini djelatnici okolnih trgovina kažu kako im povremeno daju hranu koja bi inače završila u otpadu, smatrajući da među njima ima i ljudi kojima je pomoć doista potrebna. Gradske vlasti poručuju da aktivno rade na rješavanju situacije. Član vijeća zadužen za stambena pitanja David Harvey istaknuo je da javni prostori ne mogu postati trajna mjesta za kampiranje te da će, uz pružanje pomoći ranjivim osobama, poduzimati mjere protiv ponašanja koje ugrožava sigurnost građana, turista i lokalnih poduzetnika. Sličnu poruku poslali su i iz Transport for Londona (TfL), naglasivši da prometnice i javne površine nisu sigurna mjesta za život na otvorenom te da će nastaviti surađivati s gradskim službama kako bi osobe koje ondje borave povezali s dostupnim oblicima pomoći, ali i spriječili ponovno stvaranje kampova na tom području.

Ključne riječi
kriminal London prosjaci džeparoši

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