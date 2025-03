Trump zaprijetio Rusima, iznervirao ga potez Putina: 'Ako zbog njih neće doći do dogovora s Ukrajinom...'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da će uvesti sekundarne carine od 25 do 50 posto na svu rusku naftu ako osjeti da Moskva koči njegove napore da okonča rat u Ukrajini, a mogle bi stupiti na snagu unutar mjesec dana ako ne bude primirja. Trump je za NBC News rekao da je bio ljut i "iznerviran" kada je ruski predsjednik Vladimir Putin kritizirao vjerodostojnost liderstva ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prenosi NBC. Trump je telefonom rekao za NBC News da planira ovaj tjedan razgovarati s Putinom. Tijekom svoje predsjedničke kampanje 2024. Trump je više puta obećao da će okončati ono što naziva "redikuloznim" ratom u Ukrajini, a na to je pitanje snažno fokusiran otkako je preuzeo dužnost 20. siječnja. Trump je sam zahtijevao nove izbore u Ukrajini i u jednom trenutku nazvao Zelenskog diktatorom.

Putin je u petak sugerirao da bi Ukrajina trebala biti stavljena pod neku vrstu privremene uprave kako bi se omogućili novi izbori i potpisivanje ključnih sporazuma. "Ako Rusija i ja ne uspijemo postići dogovor o zaustavljanju krvoprolića u Ukrajini, a ako budem smatrao da je to krivnja Rusije, uvest ću sekundarne carine na naftu, na svu naftu koja dolazi iz Rusije", rekao je Trump. "To bi značilo da, ako kupujete naftu od Rusije, ne možete poslovati u Sjedinjenim Državama", dodao je Trump. "Postojat će carina od 25 posto na svu naftu, carina od 25 do 50 postotnih bodova na svu naftu", istaknuo je. Rekao je da bi carine na rusku naftu stupile na snagu unutar mjesec dana bez dogovora o primirju. Trump je rekao kako Putin zna da je ljut na njega, ali je istaknuo da ima "vrlo dobar odnos s njim" i da "ljutnja brzo slabi, ako on učini pravu stvar."