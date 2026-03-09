FOTO Prvi napad nakon izbora novog vrhovnog vođe: Na projektilu je bila napisana znakovita poruka

Iran je u ponedjeljak lansirao prve salve projektila i dronova prema Izraelu i svojim susjedima u Perzijskom zaljevu otkako je Mojtaba Khamenei dan ranije naslijedio oca, ubijenog ajatolaha Alija Khamneija, na mjestu vrhovnog vođe. Izrael je u ponedjeljak objavio da napada "režimsku infrastrukturu" u Iranu desetog dana sukoba koji je zahvatio cijeli Bliski istok i potresa globalno gospodarstvo. Izrael je već u srijedu najavio da će novi vrhovni vođa biti "meta".

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je upozorio da novi vrhovni vođa "neće dugo trajati", čak i prije nego što je njegovo ime javno objavljeno. U četvrtak je već izjavio da neće prihvatiti da Mojtaba Khamenei preuzme vlast. Nekoliko sati nakon objave o izboru novog vrhovnog vođe iranska državna televizija izvijestila je o lansiranju projektila prema Izraelu. Prikazan je trup projektila s natpisom "Pod vašim zapovjedništvom, Sajid Mojtaba", šijitskom vjerskom referencom koja označava odanost iranskih snaga novom vođi.

Izraelska vojska u ponedjeljak je objavila da je pokrenula novi val napada na Iran, ciljajući mjesta za lansiranje projektila, zapovjedne centre Revolucionarne garde i policije, kao i tvornicu raketnih motora. Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein također su u ponedjeljak izvijestili o valovima iranskih projektila i dronova lansiranih u njihovom smjeru. Iranski dron ozlijedio je 32 civila, od kojih četiri teško, u Sitri u Bahreinu, prema Ministarstvu zdravstva. Saudijska Arabija objavila je presretanje četiri drona koji su se kretali prema naftnom polju Šajbah na jugoistoku zemlje, koje je već napadnuto u nedjelju.

Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ove napade na kraljevstvo i njegove susjede. "Ova agresija je neprihvatljiva i neopravdana bez obzira na okolnosti“, pisalo je na mreži X. Od početka rata, Iran napada infrastrukturu u svojim susjedima u Zaljevu, koji su bogati ugljikovodicima i u kojima se nalazi nekoliko američkih vojnih baza.

Rat paralizira veliki dio tokova nafte i plina iz Zaljeva. Hormuški tjesnac je u središtu zabrinutosti, s oko 20% globalne proizvodnje nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG) koji obično prolazi kroz njega. Cijena barela nakratko je premašila 118 dolara u ponedjeljak, dosegnuvši najvišu razinu od ljeta 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu. Ovaj porast je "vrlo mala cijena za mir i sigurnost Sjedinjenih Država i svijeta", ustvrdio je Donald Trump na svojoj mreži Truth Social. U intervjuu koji je u nedjelju objavio Times of Israel Trump je rekao da će prekid neprijateljstava biti "zajednička" odluka njega i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Tijekom vikenda Izrael je objavio da je napao nekoliko skladišta goriva u Teheranu. Gusti crni dim iz bombardiranih spremnika nafte u nedjelju je iransku prijestolnicu uronio u apokaliptični mrak, uz miris paljevine. Prema najnovijim podacima iranskog Ministarstva zdravstva, više od 1200 ljudi je ubijeno, a više od 10 000 civila ranjeno, tvrdnje koje AFP nije uspio provjeriti. Izrael je u ponedjeljak ujutro također objavio da je nastavio napade na "infrastrukturu Hezbolaha" u Bejrutu.