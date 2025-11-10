Naši Portali
SMANJEN BROJ LETOVA

Trump traži povratak kontrolora leta na posao

President Donald Trump Makes Announcement on Weight Loss Drugs
Aaron Schwartz/NEWSCOM
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
10.11.2025.
u 17:58

Blokada je rezultirala nedostatnim brojem kontrolora zračnog prometa koji, kao i ostali savezni zaposlenici, plaću nisu dobili već tjednima. Prošli je tjedan šef Savezne uprave za zrakoplovstvo, Bryan Bedford rekao je da 20 do 40 posto kontrolora leta nije dolazilo na posao u spomenutom razdoblju u 30 najvećih američkih zračnih luka od blokade vlade.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je zatražio da se kontrolori zračnog prometa odmah vrate na posao s obzirom na to da smanjenja broja letova, o kojima je odluku donijela vlada i izostanak s posla osoblja zaposlenog u zračnom prometu i dalje uzrokuju probleme u američkom zračnom prometu.Trump je dodao da će nagraditi sve one koji nisu uzeli slobodno tijekom 41-dnevne blokade savezne vlade. Istaknuo je da bi pozdravio odluku o ostavci svih onih koji su tada uzeli slobodne dane. 'Svi kontrolori zračnog prometa moraju se vratiti na posao, ODMAH!!! Svatko tko to ne učini bit će 'otpušten'', napisao je Trump na društvenim mrežama. "ODMAH SE JAVITE NA POSAO." Blokada je rezultirala nedostatnim brojem kontrolora zračnog prometa koji, kao i ostali savezni zaposlenici, plaću nisu dobili već tjednima. Prošli je tjedan šef Savezne uprave za zrakoplovstvo, Bryan Bedford rekao je da 20 do 40 posto kontrolora leta nije dolazilo na posao u spomenutom razdoblju u 30 najvećih američkih zračnih luka od blokade vlade.  Problemi s osobljem tijekom vikenda su se dodatno pogoršali, a subota je bila najgori dan, kada je posrijedi manjak osoblja, rekao je u nedjelju ministar prometa Sean Duffy.

Zrakoplovne tvrtke u ponedjeljak su otkazale više od 1660 domaćih letova, a brojke će biti i gore u tjednu pred nama, nakon što je FAA naložila smanjenje broja letova, koji bi se u petak ipak trebali povećati za 10 posto. FlightAware, internetska stranica za praćenje letova objavila je da je do 10:45 po lokalnom vremenu otkazano više od 1666 letova, a 3300 ih je odgođeno, nakon što je u nedjelju otkazano 2950 letova, a gotovo 10.800 ih je odgođeno. To je najgori dan kada je posrijedi poremećen red letenja od početka blokade vlade 1. listopada. Prava zimska oluja u Chicagu je u studenom dodatno poremetila zračni promet. FAA je u nedjelju navečer objavila da obustavlja promet komercijalnih letova u 12 zračnih luka zbog problema s osobljem zaposlenim u kontroli zračnog prometa, uključujući zračnu luku Chicago O'Hare i Reagan Washington National. Američki Senat u nedjelju navečer glasao je za usvajanje zakona kojim bi se okončala blokada vlade. FAA je zrakoplovnim tvrtkama savjetovala da u 40 glavnih zračnih luka smanje 4 posto dnevnih letova, počevši od prošlog tjedna, zbog bojazni za sigurnost kontrole zračnog prometa. U utorak bi se dnevni letovi trebali smanjiti za šest posto, a zatim 10 posto do 14. studenoga. Zrakoplovne tvrtke žele znati kada će FAA ukinuti smanjen broj letova koji tražio vlada. Ministar prometa Sean Duffy rekao je da se najprije želi uvjeriti u poboljšanje, kada su posrijedi povratak kontrolora zračnog prometa i poboljšanje sigurnosnih informacija i podataka.

