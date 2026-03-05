Algoritam koji ponižava, tehnologija koja oduzima dostojanstvo - digitalno nasilje nad ženama u doba umjetne inteligencije

Potrebno je samo nekoliko sekundi da se uništi dostojanstvo žene na internetu. Ne zato što je odlučila podijeliti nešto intimno. Ne zato što je vjerovala pogrešnoj osobi. Već zato što je netko odlučio upisati upit u alat umjetne inteligencije. Obična fotografija. Potpuno odjevena. Preuzeta s društvenih mreža. Za samo nekoliko sekundi, algoritam je svuče, seksualizira i distribuira stotinama ljudi.

Nema pristanka. Nema upozorenja. Nema načina da se to povuče nakon što se proširi. U samo devet dana, Grok chatbot stvorio je i objavio 4,4 milijuna slika, od kojih je gotovo svaka druga bila seksualizirana slika žena, što naglašava sveprisutnu prirodu ovog kršenja.

Jedna je žena nedavno podijelila da se osjeća „dehumanizirano i svedeno na seksualni stereotip“ nakon što joj je Grok digitalno skinuo odjeću. Rekla je: „Izgledalo je kao ja, osjećaj je bio kao da sam ja, i činilo se kao da je netko stvarno objavio moju golu sliku.“ Čak i ako je slika lažna, nasilje je stvarno.

Svatko može biti žrtva. Žene koje se javno oglašavaju i obnašaju odgovorne pozicije, poput gradonačelnica, izvršnih direktorica i čelnica nevladinih organizacija. Žene koje su vidljive i izražavaju svoja mišljenja. Sve žene mogu biti meta jer tehnologija nije stvorila mržnju; samo je naučila automatizirati je.

Ovo nije samo nuspojava nove tehnologije. To je seksualno iskorištavanje, ucjena i nasilje nad ženama. Neki to nazivaju digitalnim silovanjem, a ako vam ta riječ izaziva nelagodu, to je i cilj. Ljudsko dostojanstvo može biti uništeno bez da itko ikada dotakne tijelo.

Šteta ne prestaje sa slikom. Žene šute i povlače se, oklijevajući prije objavljivanja, govora ili kandidiranja na neku dužnost. Mlade djevojke rano nauče da biti viđen može dovesti do kazne. Kada strah tjera žene iz javnih prostora, naše društvo se ne samo savija, već se lomi. Tisuće žena godišnje napuštaju društvene platforme ili vodeće uloge zbog uznemiravanja. To ne samo da ušutkava pojedinačne glasove, već i lišava našu zajednicu različitih gledišta i potencijalnih lidera.

Ne, umjetna inteligencija nije kriva. Taj izgovor je jednostavan, ali nije istinit. Algoritmi ne rade sami. Platforme zarađuju na ovome. Grok je navodno zaradio 88 milijuna dolara u trećem tromjesečju 2025. i mogao bi zaraditi gotovo 300 milijuna dolara ove godine od pretplata i novih modela, nastavljajući hraniti ovaj ciklus zlostavljanja. Zlostavljanje se širi jer su zaštitne mjere slabe, odgovori spori, a odgovornost se stalno prebacuje. Europa ima digitalna pravila, ali ako se ne provode, služe samo za predstavu. Dopustili smo da se sustavi kreću brže od pravde, a žene moraju platiti cijenu.

Čak i sama politika xAI-a kaže da se ljudi ne mogu prikazivati „na pornografski način“ bez pristanka. Ipak, ove slike kruže mjesecima. Stručnjaci su upozorili da bi platforme zaustavile ovo zlostavljanje kad bi to htjele. Problem nije u tome što nema pravila. Problem je u tome što se ona ne provode učinkovito.

Europa nije nemoćna osim ako tako ne odluči. Imamo Zakon o digitalnim uslugama, Zakon o umjetnoj inteligenciji i druge zakone, poput nedavne direktive o borbi protiv nasilja nad ženama. Znamo da se deepfakeovi brzo šire. Znamo da je seksualno iskorištavanje na internetu u porastu, a djeca su posebno ugrožena. Platforme nisu samo promatrači; one oblikuju prostor i profitiraju od njega. Kada se pojavi ilegalni sadržaj, poduzimanje hitnih mjera nije opcionalno - to je naša dužnost.

Već je nezakonito izrađivati ili dijeliti intimne sadržaje bez pristanka, uključujući seksualne deepfakeove generirane umjetnom inteligencijom. Pravo pitanje nije postoji li zakon, već provodimo li ga. Prečesto se djelovanje događa tek nakon javnog negodovanja. Sadržaj se uklanja nakon što je šteta učinjena. Ali uklanjanje slike ne briše poniženje, ne vraća sigurnost niti uklanja strah. Prevencija mora doći prije štete, a ne nakon, kada je već prekasno.

Međunarodni dan žena (8. ožujka) podsjeća nas da se suočimo s ovom stvarnošću. Ako prava žena prestaju na digitalnoj granici, onda je jednakost samo uvjetna. Ako se o pristanku može pregovarati online, onda se može pregovarati i o dostojanstvu. Ženska prava ne nestaju samo zato što zlostavljači koriste novu tehnologiju.

Imamo izbor. Možemo zahtijevati da se ilegalni deepfake materijal odmah ukloni i da se platforme suoče sa stvarnim posljedicama, ili možemo priznati da digitalna budućnost i dalje tretira ženska tijela kao kolateralnu štetu. Ili Europa prednjači u ljudskom dostojanstvu, ili tiho prihvaća sustav koji se hrani ponižavanjem.

Ne možemo prihvatiti takvu budućnost.

Ostati neutralnim više nije opcija. Kada se akcija odgađa, zlostavljači pobjeđuju. Kada platforme oklijevaju, šteta raste. Kada skrenemo pogled, nasilje postaje normalno. Ovog Međunarodnog dana žena, Europa mora odabrati hrabrost umjesto udobnosti. Djelujmo sada!

Eleonora Meleti, koordinatorica Kluba EPP-a u Odboru za ženska prava i ravnopravnost spolova (FEMM)

Sunčana Glavak, zamjenica koordinatora EPP-a u Odboru za kulturu i obrazovanje (CULT)