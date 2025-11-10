Trump zaprijetio BBC-ju tužbom teškom milijardu dolara, ravnatelj: 'Ispričavam se, pogriješili smo'

Britanski BBC našao se u središtu skandala nakon što je otkriveno da je u dokumentarcu Panorama, emitiranom tjedan dana prije američkih predsjedničkih izbora, pogrešno montiran govor Donalda Trumpa . U spornoj montaži spojena su dva odvojena dijela njegova govora, čime se stvorio dojam da je bivši američki predsjednik izravno pozivao na nemire koji su kasnije, u siječnju 2021., izbili na Capitol Hillu.

Zbog tog slučaja već su odstupili direktor BBC-ja i čelnica informativnog programa, a cijeli je slučaj dodatno uzburkao javnost nakon što je greška uvrštena u interno izvješće bivšeg savjetnika za medijske standarde. U tom se dokumentu, uz propust u montaži, kritizira i BBC-evo izvještavanje o ratu u Gazi, transrodnim pitanjima i drugim osjetljivim temama. Ravnatelj BBC-ja Samir Shah u ponedjeljak se javno ispričao zbog, kako je rekao, „pogrešne procjene” koja je dovela do objave manipuliranog isječka.

„Montaža je ostavila pogrešan dojam izravnog poziva na nasilje, zbog čega se ispričavam. Ipak, odbacujem tvrdnje da je BBC pokušao prikriti tu pogrešku”, poručio je Shah, dodavši da je greška već bila obrađena u internom nadzoru ranije ove godine, no da je trebalo reagirati formalno i ranije. „Potpuno je jasno da BBC mora zagovarati nepristranost. Naš je cilj vratiti javno povjerenje i osigurati da novinari zadovoljavaju najviše profesionalne standarde”, istaknuo je Shah u pismu upućenom britanskim zastupnicima.

No, dok se BBC pokušava izvući iz reputacijske krize, Donald Trump ide korak dalje. Njegov pravni tim uputio je britanskoj javnoj radioteleviziji službeno pismo u kojem zahtijeva ispravak spornog materijala i prijeti tužbom teškom jednu milijardu dolara. Rok koji je BBC-u postavljen istječe u petak, 14. studenoga, u 17 sati po istočnoameričkom vremenu.

„Predsjedniku Trumpu neće preostati ništa drugo nego da ostvari svoja zakonska prava, uključujući podnošenje tužbe za odštetu u iznosu od najmanje milijardu dolara. BBC je službeno obaviješten”, navodi se u dopisu njegovih odvjetnika, do kojeg je došao NBC News. Trumpov glasnogovornik dodatno je poručio: „BBC je oklevetao predsjednika Trumpa namjernim i obmanjujućim uređivanjem dokumentarca kako bi pokušao utjecati na izbore. Predsjednik će i dalje smatrati odgovornima one koji se bave lažima, obmanama i lažnim vijestima.”

Iz BBC-ja su kratko reagirali na prijetnju: „Pregledat ćemo pismo i odgovoriti izravno u dogledno vrijeme”, priopćio je glasnogovornik za NBC News. Bijela kuća je, pak, odbila komentirati slučaj i sve upite preusmjerila Trumpovu vanjskom pravnom timu.