Poslušaj
OSTAVILA GA NA CJEDILU

Pet razloga zašto Kina ne pomaže svom savezniku

Autor
Zoran Vitas
05.03.2026.
u 11:15

Xi Jinping ne vidi korist u porastu tenzija sa SAD-om zbog Irana, pogotovo jer je Kina u nizu pregovora uspjela zadržati inicijativu

Osnovno je pitanje i u slučaju Venezuele i u slučaju Irana zašto ovim svojim velikim saveznicima i važnim opskrbljivačima naftom nije pomogla Kina. U zapadnim se medijima pojavljuju analize koje na ovo pitanje daju odgovore s kojima se teško ne složiti. To je u prvom redu suhi pragmatizam kineske politike, odnosno Xi Jinpinga. Moguće je nabrojiti pet razloga zbog kojih Kina konkretno ne intervenira aktivnije u korist Irana, a oni opisuju i situaciju u kojoj Kina u slučaju američko-izraelskog napada doista nije geopolitički gubitnik. Prvi je razlog taj što Sjedinjene Države moraju svoje vojne, ali i druge resurse preusmjeravati s Južnog Pacifika na Bliski istok, čime se smanjuju tenzije prije svega oko Tajvana, a onda, barem dok traje sukob s Iranom, nije više potrebna visoka koncentracija Kine samo na svoje dvorište.

Ključne riječi
Izrael Donald Trump SAD Kina Iran

