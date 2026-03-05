Pet razloga zašto Kina ne pomaže svom savezniku

Osnovno je pitanje i u slučaju Venezuele i u slučaju Irana zašto ovim svojim velikim saveznicima i važnim opskrbljivačima naftom nije pomogla Kina. U zapadnim se medijima pojavljuju analize koje na ovo pitanje daju odgovore s kojima se teško ne složiti. To je u prvom redu suhi pragmatizam kineske politike, odnosno Xi Jinpinga. Moguće je nabrojiti pet razloga zbog kojih Kina konkretno ne intervenira aktivnije u korist Irana, a oni opisuju i situaciju u kojoj Kina u slučaju američko-izraelskog napada doista nije geopolitički gubitnik. Prvi je razlog taj što Sjedinjene Države moraju svoje vojne, ali i druge resurse preusmjeravati s Južnog Pacifika na Bliski istok, čime se smanjuju tenzije prije svega oko Tajvana, a onda, barem dok traje sukob s Iranom, nije više potrebna visoka koncentracija Kine samo na svoje dvorište.