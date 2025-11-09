Malena nacija postala je Trumpov nezamjenjivi saveznik: Stoji i iza nekih od njegovih najvećih uspjeha

Malena, ali bogata nacija pomogla je oblikovati neke od najvećih diplomatskih pobjeda američkog predsjednika Donalda Trumpa na Bliskom istoku i šire. Katar je proveo nekoliko godina gradeći odnos s Trumpom, što je uključivalo zapošljavanje njegovih savjetnika i ulaganje u projekte. Također, Katar se pozicionirao kao nezaobilazan posrednik u nestabilnoj regiji. Sada se čini kako se strategija isplatila te kako se zemlja pretvorila u "arhitekta iza kulisa" nekih od Trumpovih odluka.

Trump, koji se često hvali da je zaustavio osam ratova, priznao je da je Katar bio "vrlo veliki faktor“ u učvršćivanju njegovog najvećeg vanjskopolitičkog postignuća do sada - primirja između Izraela i Hamasa. No, tihi rad zemlje na promicanju Trumpove agende ide mnogo dalje. Tamošnji dužnosnici pomogli su u izradi okvira od 21 točke koji je brendiran kao "Trumpov mirovni plan“, otkrila su dva izvora za Politico. Viši katarski izaslanik također je organizirao i prisustvovao sastanku između Stevea Witkoffa, Jareda Kushnera i vođe Hamasa Khalila al-Hayye koji je bio put prema sporazumu.

"Predsjednik Trump ima odličan odnos s Katrom koji je produbljen njegovim povijesnim putovanjem na Bliski istok koje je generiralo trilijune dolara u ekonomskim dogovorima za našu zemlju“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly. Uz to, priznala je da je Katar bio "ključan za uspjeh“ pregovora između Izraela i Hamasa.

Primirje u Gazi samo je jedan primjer rastućeg dosega te zemlje. Katar je, također, postao ključni američki partner u dijeljenju obavještajnih podataka i posredovanju u sukobima, uključujući pomoć u američkim kampanjama protiv pobunjenika Huta podržanih od Irana u Crvenom moru, koordinaciju s izraelskim Mossadom tijekom 12-dnevnog rata s Iranom i provođenje mirovnih pregovora u Africi i Kavkazu.

Diplomatski napori Katra, iako su bili u tijeku tijekom prvog Trumpovog mandata, usporili su pod predsjednikom Joeom Bidenom, čija je administracija zamolila Dohu da pauzira svoje posredovanje u sukobu Ruanda-Kongo. Kada se Trump vratio u Bijelu kuću, formalno je ovlastio Katar da nastavi rad. To je utrlo put za eventualni mirovni sporazum Armenija-Azerbajdžan, sporazum koji je Trump kasnije hvalio kao dokaz da završava ratove širom svijeta. No, nisu ni svi oko Trumpa podržavali ovakav uspon Dohe. Naime, neki su kritizirali Katar zbog održavanja odnosa s terorističkim grupama poput Hamasa.

"Posredovanje je nešto što je zapravo utkano u naš ustav“, rekao je emir Tamim bin Hamad Al Thani na Vijeću za vanjske odnose u New Yorku. "Danas smo definirani kao globalni moderatori ne samo za regiju... Naše posredovanje postaje sve globalnije.“ Također, priznao je važnost odnosa sa SAD-om, navodeći da je fokus zaštita i jačanje partnerstava oko trgovine, obrane i energije.

Katar je jedna od tri zemlje koje je Trump posjetio u svibnju na prvom velikom stranom putovanju svog mandata, tijekom kojeg se uglavnom fokusirao na investicijske dogovore i obasipao pohvalama svoje domaćine. Na tom putovanju, Trump je prihvatio ponudu Katra za Boeing 747-8 star 13 godina, procijenjen na otprilike 200 milijuna dolara, kao dar koji će Zračne snage preurediti za budući predsjednički zrakoplov.

Odlučnost Katra da bude partner u Trumpovom drugom mandatu uglavnom je proizašla iz svađe tijekom njegovog prvog mandata, u kojoj je Trump stao na stranu UAE-a i Saudijske Arabije nakon što su optužili svog regionalnog rivala za podršku islamističkim pokretima. Iako je svađa brzo riješena, potaknula je katarske dužnosnike na promjenu.

Kada je Izrael ispalio rakete na dužnosnike Hamasa koji su bili u Dohi na pregovorima o primirju, katarski lideri bili su šokirani. Nedostatak upozorenja od SAD-a, za što je Bijela kuća okrivila Izrael, testirao je odnos s administracijom. Katarski dužnosnici navodno su jasno dali do znanja Trumpovom timu da više neće biti glavni posrednik s Hamasom u mirovnim pregovorima za Gazu osim ako se ne ispune dva uvjeta. Htjeli su javni ispriku izraelskog lidera i neku vrstu američke sigurnosne garancije u slučaju drugog napada.

Kada se izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastao s Trumpom u listopadu, predsjednik ga je natjerao da nazove katarskog emira i pročita ispriku preko telefona. Uz to, Trump se obvezao da će SAD braniti Katar od bilo kakvog budućeg napada. "Premašilo je naša očekivanja“, rekao je na to jedan katarski dužnosnik.