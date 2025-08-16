Trump se priklonio Kremlju? Dramatičan zaokret u korist Putina

Kako donosi The Washington Post, američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da bi Ukrajina i Rusija trebale odmah prijeći na dogovor o konačnom mirovnom sporazumu, odustajući od svog zahtjeva za prekid vatre u dramatičnom preokretu koji ga svrstava uz ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, uz podršku europskih čelnika, inzistirao je na tome da se prije bilo kakvih pregovora o okončanju rata mora uspostaviti primirje, podsjeća list. U pripremi za summit, Europljani su mislili da imaju Trumpovu podršku nakon što je prethodno inzistirao na prekidu vatre.

- Svi su odlučili da je najbolji način za okončanje užasnog rata između Rusije i Ukrajine izravno sklapanje mirovnog sporazuma koji bi okončao rat, a ne samo sporazum o prekidu vatre, koji često ne traje, napisao je Trump na Truth Socialu nakon summita s Putinom u Anchorageu u petak. Ovime se Trump stavlja uz Putina koji je cijelo vrijeme tražio pergovore bez prekida vatre kao uvjeta očito kako bi uzeo još ukrajinskog teritorija. Obzirom na stanje na bojišnici, ta taktika mu i uspijeva.

FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere

U srijedu je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da je Trump "vrlo jasan" da želi postići prekid vatre. Njemački kancelar Friedrich Merz istog je dana rekao da prekid vatre mora biti početna točka za pregovore. U svojoj objavi, Trump je također potvrdio da će se u ponedjeljak sastati sa Zelenskim u Washingtonu, nakon što su njih dvojica razgovarali telefonom. Zelenski je rekao da su on i Trump imali "dug i sadržajan" telefonski razgovor koji je trajao oko sat vremena o "glavnim točkama njihove rasprave" na summitu u petak na Aljasci prije nego što su im se na liniji pridružili europski čelnici. Sastat će se s Trumpom u Washingtonu "kako bi razgovarali o svim detaljima u vezi s prekidom ubijanja i rata", rekao je. "Ukrajina ponovno potvrđuje svoju spremnost da radi s maksimalnim naporima kako bi se postigao mir." Dodao je da je važno da europske zemlje i Sjedinjene Države budu "uključene u svakoj fazi kako bi se osigurala pouzdana sigurnosna jamstva" za Ukrajinu te da postoje "pozitivni signali" iz Washingtona da će SAD sudjelovati u sigurnosnom aranžmanu. Zelenski je ponovio svoju podršku ranijem Trumpovom prijedlogu o trilateralnom summitu američkih, ruskih i ukrajinskih čelnika.

- Ukrajina naglašava da se ključna pitanja mogu raspravljati na razini čelnika, a trilateralni format je za to prikladan, rekao je. Međutim, nakon summita, glavni Putinov pomoćnik Jurij Ušakov rekao je da se pitanje trilateralnog summita nije pokrenulo na Aljasci, uočava se u analizi washingtonske novine. Prošireni poziv uključivao je Merza, Macrona, predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, talijansku premijerku Giorgiu Meloni, britanskog premijera Keira Starmera i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, kao i finske i poljske čelnike, rekao je glasnogovornik EU-a. Veleposlanici Europske unije sastali su se u zatvorenom formatu u Bruxellesu kako bi izvijestili o summitu na Aljasci u subotu, rekli su diplomati. Jasno, Trumpovu je objavu odmah prenijela i ruska agencija TASS. Oni navode kako je Trump iznio da će, ako razgovori s Vladimirom Zelenskim 18. kolovoza u Washingtonu budu uspješni, biti zakazan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom; međutim, domaćin Bijele kuće nije precizirao hoće li sastanak biti trilateralni.

- Odličan i vrlo uspješan dan na Aljasci! Sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prošao je vrlo dobro, kao i kasnonoćni telefonski poziv s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i raznim europskim čelnicima, uključujući vrlo cijenjenog glavnog tajnika NATO-a. Zelenski će u ponedjeljak poslijepodne doći u Washington, u Ovalni ured. Ako sve bude u redu, tada ćemo zakazati sastanak s predsjednikom Putinom. Potencijalno će se spasiti milijuni života ljudi, napisao je Trump na Truth Socialu. Prema riječima američkog predsjednika, citira TASS, „svi su odlučili da je najbolji način za okončanje užasnog rata između Rusije i Ukrajine izravno ići prema mirovnom sporazumu, koji bi okončao rat, a ne samo prema sporazumu o prekidu vatre, koji često ne traje.“