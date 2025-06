Trump se našao u škripcu, mora donijeti sudbonosnu odluku koje se svaki vođa užasava

Bijela kuća predložila je razgovore s Iranom ovog tjedna kako bi se raspravljalo o nuklearnom sporazumu i prekidu vatre, izvijestio je Axios, pozivajući se na četiri izvora upoznata s tim pitanjem. Predložen je sastanak između američkog izaslanika Stevea Witkoffa i iranskog ministra vanjskih poslova Abbe Araghchija. Donald Trump suočen je s pritiskom iz Izraela i svoje MAGA baze dok razmatra možda najvažniju odluku o nacionalnoj sigurnosti u svojoj predsjedničkoj karijeri - hoće li pokušati zadati konačni udarac iranskom nuklearnom programu. Izrael šalje nedvosmislene signale, uključujući i putem bivših visokih dužnosnika, da se nada američkom uključivanju u sukob. Cilj je iskoristiti superiornu vojnu moć SAD-a za uništenje iranskog nuklearnog kompleksa Fordow, duboko ukopanog u zemlju. "Vjerujemo da Sjedinjene Američke Države i predsjednik Sjedinjenih Država imaju obvezu osigurati da regija ide pozitivnim putem i da je svijet oslobođen Irana koji posjeduje nuklearno oružje“, rekao je bivši izraelski ministar obrane Yoav Gallant u intervjuu za CNN-ovu Biannu Golodryga.

U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu iskoristio je intervju za ABC News u ponedjeljak kako bi hladno naveo diplomatski kanal s Iranom koji Trump, čini se, očajnički želi oživjeti, rekavši da je korišten za "navlačenje SAD-a". Osjećaj da se stvara isprepletena politička i nacionalna sigurnosna kriza pogoršala je Trumpova odluka da u ponedjeljak navečer iznenada napusti summit G7 u zapadnoj Kanadi, piše CNN. Osobe poput Stevea Bannona i Tuckera Carlsona kažu da bi odluka o napadu na Iran predstavljala odbacivanje njegovog 10 godina starog političkog pokreta i načela 'Amerika na prvom mjestu'. "Ne želim da se SAD uplete u još jedan bliskoistočni rat koji ne služi našim interesima", rekao je Carlson u Bannonovoj emisiji „War Room“ u ponedjeljak.

Sinergija između desnih i lijevih populističkih pokreta u Americi također je vidljiva. Neovisni senator iz Vermonta Bernie Sanders, koji se kandidirao kao demokratski kandidat na predizborima 2016. i 2020., rekao je da SAD „ne smiju biti uvučene u još jedan Netanyahuov rat“. Glasni glasovi koji se protive dubljem sudjelovanju SAD-a naglašavaju bolno nasljeđe rata u Iraku i Afganistanu, koji su stvorili političke snage koje su njegovale Trumpov populistički ustanak. Ali neokonzervativno intervencionističko krilo Republikanske stranke nije nestalo. Jastrebovi poput senatorice Lindsey Graham pokušavaju uvjeriti Trumpa da izraelska blitz akcija protiv iranske protuzračne obrane i spoj snaga koje su oslabile režim nude SAD-u priliku da definitivno okonča nuklearne težnje svog 45-godišnjeg neprijatelja i transformira Bliski istok.

Europski čelnici koji su se sastali s Trumpom u Kanadi izvršili su vlastiti pritisak, nastojeći vidjeti hoće li SAD obuzdati Netanyahua usred zabrinutosti zbog Trumpove sugestije da bi se ruski predsjednik Vladimir Putin mogao pridružiti mirovnim naporima.

Što god odluči, Trump će izazvati posljedice koje će biti ključne za sigurnost Izraela, širi Bliski istok te moć i utjecaj SAD-a. Ne može znati hoće li američki napad na podzemne komore u Fordowu uspjeti ili će SAD uvući još dublje u dugotrajni sukob. Povijesno gledano, Trump se protivio percepciji da mu se mogućnosti sužavaju - ili da drugi pokušavaju odlučiti umjesto njega. Stoga pritisak iz bilo kojeg smjera riskira biti kontraproduktivan. Ironično, Trump je sam stvorio ovu dilemu. Njegova odluka da odustane od prethodnog američkog nuklearnog sporazuma s Iranom u svom prvom mandatu oduševila je Izrael - ali je postavila temelje za buduću krizu.

Žestoka rasprava unutar MAGA pokreta koja dijeli konzervativne medije znak je da je Trumpova vlastita baza podrške ugrožena i da je u pitanju i nasljeđe koje je obećao da neće biti obilježeno stranim intervencionizmom. Trump često šokira i dezorijentira protivnike izazivajući sukobe koje kasnije smiruje ili odgađa. Ovo je njegov preferirani pristup trgovinskim ratovima . Ali ne bi bilo povratka nakon američkog vojnog napada bombama koje uništavaju bunkere u Fordowu. Kakve god bile posljedice, predsjednik bi ih prihvatio. Iran do sada nije izravno ciljao američke baze ili osoblje, niti je proširio sukob - na primjer, napadom na brodove u Hormuškom tjesnacu, što bi moglo izazvati globalne ekonomske promjene. To bi mogao biti znak da želi izbjeći uvlačenje Trumpa. No, općenito se slaže da, iako Izrael može odgoditi iranski nuklearni program, samo SAD ga mogu uništiti.

U izvanrednom intervjuu za CNN-ovu Golodrygu, Gallant je upozorio da Trump ima budućnost svijeta u svojim rukama. "Ovo bi mogla biti katastrofa za svijet", rekao je, misleći na mogućnost iranske bombe. "I vjerujem da će odlučnost američkog predsjednika koja je nedavno pokazana utrti put Americi da uđe u ovu vrlo važnu operaciju“, rekao je Gallant. "Predsjednik Sjedinjenih Država ima mogućnost promijeniti Bliski istok i utjecati na svijet", kazao je.

Još jedan bivši izraelski ministar obrane, Benny Gantz, također je istaknuo jedinstvene američke vojne resurse. "Sjećam se da su Sjedinjene Države puno jače od nas. Imaju sposobnosti koje mi ne posjedujemo. Ali nisam u poziciji preporučiti predsjedniku Sjedinjenih Država što da učini“, rekao je Gantz za CNN-ov Anderson Cooper. A Netanyahu je uputio poruku kritičarima Trumpovog MAGA-e. „Danas je Tel Aviv. Sutra je New York. Razumijem 'Amerika na prvom mjestu'. Ne razumijem 'Amerika mrtva'. To je ono što ti ljudi žele“, rekao je Netanyahu za ABC.

Unutar Trumpovog pokreta na terenu vodi se iskrena rasprava o Iranu, što uzrokuje podjele među desničarskim medijskim carstvima koja inače bezuvjetno podržavaju predsjednika. Bannon je tvrdio da bi nova velika američka eskapada na Bliskom istoku odstupila od temeljnih načela trumpizma, koja su uključivala izbjegavanje "trajnih ratova", protjerivanje nedokumentiranih migranata, osiguranje granice i suočavanje s Kinom kako bi se vratila radna mjesta u američkoj proizvodnji. U emisiji "War Room" rekao je da Izrael mora donositi suverene odluke za sebe, kao što bi trebala svaka nacija. "Ali kada počnete donositi odluke koje se temelje na pretpostavci da će Amerika ući, ne samo radi obrane već i radi napada... Ne, moramo donositi odluke koje Ameriku stavljaju na prvo mjesto." Trumpov politički uspjeh ostvaren je u srcu SAD-a, u onim gradovima koji su slali svoje mlade da se bore i umiru u ratovima nakon 11. rujna. Ti su sukobi započeli šokantnim početnim uspjehom poput onog koji Izrael slavi eliminacijom vodećih iranskih vojnih vođa i nuklearnih znanstvenika. Ali su se pretvorili u krvave borbe koje još uvijek proganjaju američku politiku. Nitko još otvoreno ne govori o izdaji. Ali prije samo mjesec dana, u Saudijskoj Arabiji, Trump je ponovio svoje protivljenje intervencionizmu i izgradnji nacije na Bliskom istoku. Sada je na Trumpu da donese odluku koje se svaki moderni predsjednik užasavao.