Trump pozvao Erdogana da Turska prestane kupovati ruske energente

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Tursku da prestane kupovati naftu od Rusije, prenosi u četvrtak BBC. Trump je u Bijeloj kući turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu rekao da bi prekid uvoza bila „najbolja stvar” koju Ankara može učiniti. Susret u Ovalnom uredu završio je bez rješenja pitanja američkih sankcija Turskoj ili prodaje naprednih borbenih zrakoplova F-35, no Trump je izrazio optimizam u pogledu oba. Turska godinama ne može nabaviti američke zrakoplove F-35. Trump je 2020. uveo sankcije Turskoj jer je nabavila ruske protuzračne sustave S-400, a godinu ranije zbog toga je izbačena iz programa u sklopu kojeg je proizvodila dijelove za taj zrakoplov. Tijekom kratkih izjava za medije u četvrtak Trump je rekao da od Turske želi da „ne kupuje nikakvu naftu od Rusije dok ona nastavlja divljanje u Ukrajini".

„Najbolje što može učiniti je ne kupovati naftu i plin od Rusije”, rekao je Trump. Turska je uz Indiju i Kinu jedan od najvećih kupaca ruskih energenata. Trump je dodao da vjeruje kako Erdogana poštuju i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i ruski predsjednik Vladimir Putin, što znači da bi mogao imati „veliki utjecaj” na rat „ako to želi”, piše BBC.