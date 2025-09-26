Naši Portali
SUSRET U BIJELOJ KUĆI

Trump pozvao Erdogana da Turska prestane kupovati ruske energente

Reuters
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
26.09.2025.
u 01:09

Turska godinama ne može nabaviti američke zrakoplove F-35. Trump je 2020. uveo sankcije Turskoj jer je nabavila ruske protuzračne sustave S-400, a godinu ranije zbog toga je izbačena iz programa u sklopu kojeg je proizvodila dijelove za taj zrakoplov.

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Tursku da prestane kupovati naftu od Rusije, prenosi u četvrtak BBC.  Trump je u Bijeloj kući turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu rekao da bi prekid uvoza bila „najbolja stvar” koju Ankara može učiniti.  Susret u Ovalnom uredu završio je bez rješenja pitanja američkih sankcija Turskoj ili prodaje naprednih borbenih zrakoplova F-35, no Trump je izrazio optimizam u pogledu oba. Turska godinama ne može nabaviti američke zrakoplove F-35. Trump je 2020. uveo sankcije Turskoj jer je nabavila ruske protuzračne sustave S-400, a godinu ranije zbog toga je izbačena iz programa u sklopu kojeg je proizvodila dijelove za taj zrakoplov.  Tijekom kratkih izjava za medije u četvrtak Trump je rekao da od Turske želi da „ne kupuje nikakvu naftu od Rusije dok ona nastavlja divljanje u Ukrajini". 

„Najbolje što može učiniti je ne kupovati naftu i plin od Rusije”, rekao je Trump. Turska je uz Indiju i Kinu jedan od najvećih kupaca ruskih energenata.  Trump je dodao da vjeruje kako Erdogana poštuju i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i ruski predsjednik Vladimir Putin, što znači da bi mogao imati „veliki utjecaj” na rat „ako to želi”, piše BBC. 

Rusija energenti Donald Trump Recep Tayyip Erdogan

