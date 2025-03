VIDEO Trump poljskog predsjednika pustio da čeka sat vremena pa ga primio na 10 minuta: 'Totalno poniženje'

Poljski predsjednik Andrzej Duda pod svaku cijenu je želio da baš on bude prvi europski državnik koji će se sastati s novim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Njih dvojica su imali blizak odnos iz Trumpovog prvog mandata (2017.-2021.) za vrijeme kojeg je Duda imao ekskluzivan pristup američkom predsjedniku. Čak je i tijekom predizborne kampanje 2024. Duda demonstrativno posjetio Trumpa.

No zadnji Dudin posjet Sjedinjenim Američkim Državama pretvorio se u fijasko. Trump je svog poljskog gosta u subotu, 22. veljače 2025. godine, ostavio da čeka sat i pol, nakon čega mu je posvetio manje od deset minuta za razgovor. Sastanak nije održan u Bijeloj kući, već na rubu Konferencije konzervativno političke akcije (CPAC) u blizini Washingtona.

Nestrpljivi Duda

Televizijske kamere su uživo prenosile kako Duda nestrpljivo čeka u VIP salonu na američkog predsjednika. Nakon toga je poljski predsjednik iz prvog reda pljeskao Trumpovom govoru na CPAC-u. Trump je tom prilikom nazvao Dudu „fantastičnim čovjekom“ i pohvalio ga zato što je 84 posto Poljaka koji žive u SAD-u glasalo za njega.

No razlika u odnosu na prijem koji je u ponedjeljak (24.2.) u Bijeloj kući imao francuski predsjednik Emmanuel Macron je ogromna: gost iz Pariza je primljen uz sve državne počasti, pred kamerama i novinarima u Ovalnom uredu. Nakon toga je održana i zajednička konferencija za novinare.

„To je bilo poniženje i hladan tuš za poljskog predsjednika", napisao je Jacek Niznikiewicz u listu Rzeczpospolita. Trump je, tvrdi on, Dudu tretirao kao „lame duck", odnosno političara koji odlazi s vlasti i više nema utjecaja u svojoj zemlji. „U novom svijetu Donalda Trumpa Poljska iz američke perspektive nije ni subjekt, a kamoli ključni igrač“, navodi list.

