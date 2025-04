Trump otkrio detalje svađe sa Zelenskim: 'Vikao je na mene. S Putinom je lakše'

Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je s Putinom 'bilo lakše imati posla' nego s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tijekom pregovora. U intervjuu za BlazeTV, Trump je spomenuo svoj sastanak sa Zelenskim u Ovalnom uredu krajem veljače, rekavši da je ukrajinski čelnik 'vikao' na njega. "Traži više, samo više i više i više, a nema adute", rekao je Trump. "Ne vjerujem da bi Vladimir Putin ovo učinio za bilo koga drugog osim za mene, mnogi su to rekli", dodao je. "Mislim da je imao ideju ići do kraja, mislim da je spreman na dogovor", kazao je Trump. "I rekao bih, do sada je s njim bilo lakše imati posla nego sa Zelenskim. Do sada", kazao je, javlja Daily Mail.

Mirovni pregovori su ponovno zapali u slijepu ulicu jer je Kremlj odbacio plan od sedam točaka za okončanje rata koji su iznijele Sjedinjene Države, a kojim bi se priznala kontrola Moskve nad Krimom i efektivno zamrznula linija fronta. Nakon intervjua, mirovni pregovori su ponovno zapali u slijepu ulicu jer je Kremlj odbacio plan od sedam točaka za okončanje rata koji su iznijele Sjedinjene Države, a kojim bi se priznala kontrola Moskve nad Krimom i efektivno zamrznula linija fronta. Plan, koji je Trumpova administracija predstavila europskim saveznicima ranije ovog mjeseca, široko se smatra sporazumom "zemlja za mir" koji bi Putinu omogućio da zadrži ukrajinski teritorij pod kontrolom svojih snaga, a istovremeno jamči da se Ukrajina neće pridružiti NATO-u . No, Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, u ponedjeljak je u pisanom intervjuu za brazilski list O Globo izjavio da će Kremlj prihvatiti prekid vatre samo ako se ispune različiti strogi uvjeti.

To uključuje uklanjanje ukrajinskog predsjednika Zelenskog i onoga što je on nazvao "neonacističkog" režima u Ukrajini, međunarodno priznanje ruskog suvereniteta nad četiri pripojene ukrajinske regije Donjeck, Luhansk, Herson i Zaporižje te ograničenje veličine ukrajinske vojske, među ostalim mjerama. 'Sve obveze koje Kijev preuzima moraju biti pravno obvezujuće, sadržavati mehanizme provedbe i biti trajne', napisao je Lavrov. Lavrovljevo otvoreno odbacivanje američkog plana dogodilo se nakon što su ukrajinski dužnosnici i analitičari ismijali Putinovu deklaraciju o trodnevnom prekidu vatre od 8. do 10. svibnja kao 'trik' i 'cinizam'.

Dara Massicot, viša suradnica u istraživačkom centru Carnegie Endowment for International Peace koji se fokusira na rusku obranu, istaknula je da Putin vjerojatno ne želi da prijetnja zračnih napada na Ukrajinu poremeti ruski Dan pobjede 9. svibnja, kada će nacija proslaviti 80. godišnjicu trijumfa Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu.

'Kremlj želi primirje za te dane jer ne može na odgovarajući način braniti zračni prostor od ukrajinskih dronova i žele nesmetanu paradu povodom 80. obljetnice pobjede', rekla je.