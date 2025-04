Poznati analitičar: 'Trump je čovjek bez strategije, on lupa s jednim ciljem, a Putin za njega ima tri mamca'

Svi oni koji još uvijek vjeruju da američki predsjednik Donald Trump ima plan, ideju ili strategiju za rješenje bilo kakvog problema, uključujući i rat u Ukrajini, trebaju se zabrinuti za svoje duševno stanje, kazao je tako Večernjakov analitičar Tonči Tadić gostujući u studiju Večernjeg lista. - Taj čovjek nema strategiju ni za što, on lupa s ciljem postizanja medijskog efekta. Sama činjenica da je Trump kao vođu pregovaračkog tima postavio Stevea Witkoffa dakle čovjeka koji je stručnjak za preprodaju nekretnina, a ne recimo nekog od gomile vrlo iskusnih američkih diplomata ili vojnih zapovjednika koji točno znaju što je Rusija, koji su osobno pregovarali s Rusima, koji točno znaju na koji je način Putin kao stari KGB-ovac modelira svoju poruku. Kako su oni mirotvorni? Tako da Zelenski mora nešto popustiti. Dakle, kad Trump stavi takvog pregovarača, eksperta za nekretnine, umjesto generala ili iskusnog diplomata, onda je jasno da on ne očekuje od tih pregovora bogzna što ili da više vjeruje liku koji prodaje nekretnine nego iskusnom generalu i diplomatu - kazao je Tadić komentirajući možebitnu promjenu Trumpove retorike nakon što je izjavio da ga "Putin možda zavlači".

- Ono što je mene brinulo kod Trumpovog odnosa prema svijetu i prema Ukrajini je to što unatoč činjenici da Amerika i posebno Republikanska stranka raspolažu s izvrsnim stručnjacima u diplomaciji i u svojim think tankovima, nitko od njih nije dobio priliku. U prvi je plan stavio neiskusne ljude koje onda Putin, naravno, skuha. Podsjetio bih, da se ne zaboravi, Trump je inzistirao da obje strane pristanu na bezuvjetno primirje 12. ožujka. Zelenski je pristao na bezuvjetno primirje na kopnu, na moru i u zraku kao uvjet za sveobuhvatne mirovne pregovore. Putin nije pristao. Prema tome, ljubazno molim sve koji nas gledaju da obrate pozornost na likove u javnom prostoru koji lupetaju gluposti i dalje. Kako je Putin mirotvorac? Ukrajina je pristala na bezuvjetni mir, prekid vatre. Rusija nije. To je cijela priča. - kazao je.

Na pitanje da Trump sada razmatra dvije opcije - udar na ruski bankarski sustav i jačanje već ranije postavljenih sankcija, Tadić ističe, da se niti jedna od navedenih mjera neće obistiniti. - To se neće dogoditi. To se neće dogoditi zato što Putin jako dobro razumije Trumpovu psihologiju. Dakle, Trump je 1987. godine maštao o tome da će u Moskvi sagraditi Trump Tower. Trumpa su, uostalom, u najvećem bankrotu negdje uoči početka njegovog reality showa Pripravnik upravo ruske banke spasile od potpune katastrofe. Dakle, on je Rusima dužan i ima tamo poslovne planove. Stoga, Putin ide s tri jasna mamca prema Trumpu.

- Jedna je priča, sagradit će Trump Tower i okrenut lovu u Moskvi. Druga je priča da mu nude sporazum o mineralima, s tezom mi toga imamo daleko više nego Ukrajina. Uostalom, nudimo i ono na okupiranim područjima Ukrajine. I treće strateško partnerstvo Rusije i Amerike protiv Europske unije i Kine. Dakle, to su tri mamca s kojima on ide prema Trumpu. Ponavljam, Trump odluke donosi sam, bez suradnje s iskusnim diplomatima koji bi mu rekli da je i jedno, i drugo, i treće potpuna budalaština - istaknuo je Tadić naglasivši da je i New York Times prije par dana u svome izdanju objavio da sve što je Trump dosad napravio, je takvo da se čovjek pita što bi to ruski čovjek u Bijeloj kući mogao napravio više.

Gostujući u emisiji istaknuo je da ni za jednu članicu nije pametno napustiti NATO. NATO može doživjeti samo širenje.

- NATO standardi su korisni i za buduće europske oružane snage. Ali ono što je ovdje ključno razumjeti je kontekst postojanja Europske unije kao kontinentalnog bloka. Dakle, svi koji se u Hrvatskoj i u Europskoj uniji zalažu za istupanje iz Europske unije i za razbijanje Europske unije se zapravo zalažu za to da Hrvatska postane mala izolirana nebitna balkanska država koju onda mogu Trump i Putin gaziti kako hoće. Dakle, to je kontekst čitave priče i dobro analizirajte što pojedinci u Hrvatskoj i Europskoj uniji govore kad govore protiv Europske unije i NATO-a, zapravo govore o razbijanju kontinentalnog zajedništva, a onda će svi biti zasebno u panici i kupovati mahnito ako je moguće upravo američko oružje. - kazao je Tadić.

Komentirao je i nedavni susret patrijarha Srpske pravoslavne crkve i Putina na kojem je odaslana poruka da srpski narod gleda na ruski kao na svoj. - To nikoga ne treba iznenaditi. Srpski imperijalizam je uvijek bio balkanska kopija ruskog imperijalizma na isti način na koji je ruska pravoslavna crkva gledala prema narodima zapadno od sebe. Na isti način Srpska pravoslavna crkva gleda prema narodima zapadno od sebe. U oba slučaja i kod ruske i kod Srpske pravoslavne crkve imamo zapravo paradržavne organizacije koje više brinu za političke interese svojih režima koji ih financiraju nego za neke univerzalne vrijednosti. I tu je cijeli problem.

- Dakle, trebamo početi gledati srpsku pravoslavnu crkvu tim očima i onda će sve biti jasno. Iz nastupa dvaju patrijarha zajedno jasno je da postoje u igri neki dublji interesi, a to je sinergija ruskog svijeta sa srpskim svijetom, odnosno srpski svijet na Balkanu kao balkanska podružnica ruskog svijeta. I to je nešto nad čim se trebamo zamisliti. Stvari nisu toliko bezazlene kao što neki žele prikazati. Dakle, ta bliskost postoji. Ako i krenemo iz pretpostavke da je možda čovjek to rekao čisto u zanosu, onda negdje laže. Ako laže Putinu da li onda govori istinu ili ovdje laže, a tamo govori istinu? Je li bio iskren dok je bio u Zagrebu ili iskren sada u Moskvi? Tko je pravi Porfirije? - pita se Tadić.

