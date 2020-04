Rekordan dnevni broj preminulih u Njemačkoj, u Rusiji najveći broj novooboljelih dosad

U svijetu je dva milijuna ljudi zaraženo koronavirusom, gotovo 127 tisuća ih je preminulo, dok je izliječenih 485 tisuća.

Tijek događanja:

10:32 Rusija je u srijedu potvrdila 3.388 novozaraženih kooronavirusom pa je sada ukupno registrirano 24 490 oboljelih od COVID-19. Ujedno je to i dnevni rekord u broju novooboljelih.

Moskva bi se mogla suočiti s nedostatkom bolničkih kreveta za bolesnike s koronavirusom u sljedeća dva do tri tjedna, upozorila je gradska služba za zdravstvo. Dodaje se da će se dodatne 24 bolnice pretvoriti u smještaj bolesnika s koronavirusom, čime će ukupni broj kreveta biti 21 000, javlja The Moscow Times.

FOTO Dezinfekcija ulica Moskve

10:10 Prema Institutu Robert Koch (RKI), broj zaraženih u Njemačkoj porastao je za 2486 na 127.584. U protekla 24 sata preminulo je 285 osoba, što je novi rekord smrtnih slučajeva u jednom danu u toj zemlji. Ukupno je oporavljenih više od 72.000, prenosi Tagesschau.

Prema medijskim izvještajima, na današnjem sastanku kancelarke Merkel s liderima njemačkih saveznih država mjere socijelne distance mogle bi biti produžene do 3. svibanj.

9:57 Koronavirus će se vratiti i ponovo opasno zaprijetiti javnom zdravlju kad se ukinu mjere socijalnog distanciranja pa će one vjerojatno biti potrebne do 2022. godine, objavili su znanstvenici s Harvarda. Više pročitajte ovdje.

>> VIDEO Kako razgovarati s djecom o koronavirusu?

9:40 Oko deset tisuća djece u Danskoj vraća se u srijedu u škole, vrtiće i jaslice, pošto su danske vlasti odlučile otvoriti vrata tih institucija nakon mjesec dana.

Nakon napretka u suzbijanju širenja zaraze koronavirusom, danske vlasti odlučile su vratiti učenike do petog razreda u škole, kao i djecu u vrtiće i jaslice. Odlukom se nastoje rasteretiti roditelji koji se moraju brinuti za djecu, uz posao od kuće. Škole moraju zadovoljiti određene standarde, poput dovoljnog prostora između učenika, te će neke zbog toga biti zatvorene još nekoliko dana dok se ne usklade s mjerama. Najkasniji rok za otvaranje škole je ponedjeljak.

Međutim, mnogi su roditelji zabrinuti za posljedice nove odluke, koja je donesena prije nego u većini drugih zemalja. Otvaranje škola prvi je korak u danskom planu ponovnog pokretanja zemlje. Restorani, kafići, kazališta, kina i trgovački centri ostaju zatvoreni najmanje do 10. svibnja.

U Danskoj, zemlji s oko 5,6 milijuna stanovnika, koronavirus je potvrđen kod 6706 osoba, a umrlo ih je 299, prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins. Vlasti su u utorak prijavile 193 nova slučaja zaraze, a dan ranije 144.

9:35 Kina je u srijedu prijavila smanjenje broja novozaraženih koronavirusom, ali su vlasti zabrinute zbog porasta lokalnih transmisija u sjeveroistočnoj pokrajini koja graniči s Rusijom.

Prema podacima kineskog ministarstva zdravstva u utorak je koronavirus potvrđen kod 46 osoba, a dan ranije kod 89. Od 46 novih slučajeva, 36 je povezano s osobama koje su se vratile u Kinu iz drugih zemalja, a preostalih deset slučajeva otpada na lokalni prijenos. Dok dan ranije samo tri potvrđena slučaja nisu bila povezana s inozemstvom.

Sjeveroistočna pokrajina Heilongjiang, kao granična pokrajina, ključna je za sprječavanje širenja koronavirusa iz Rusije povratkom kineskih državljana. Kina je zatvorila granicu s Rusijom kod grada Suifenhe. Ipak novi slučajevi nisu zabilježeni samo u toj pokrajini, već i u autonomnoj pokrajini Unutarnja Mongolija te u financijskom središtu Šangaju.

Neki od potvrđenih slučajeva bili su asimptomatski, a u pokrajini Heilongjiang ukupno su zabilježena 52 asimptomatska slučaja. U cijeloj Kini je, prema najnovijim službenim podacima, potvrđeno 57 novih asimptomatskih slučajeva, što je porast u odnosu na 54 dan ranije. Kina ne uključuje pozitivne osobe bez kliničkih simptoma koronavirusa u službenu brojku.

>> VIDEO Kako se brinuti o osobama sa sumnjom i potvrđenom zarazom koronavirusom?

9:08 Češka vlada će dozvoliti trgovinama i restoranima postepeno otvaranje kroz naredna dva mjeseca kako bi pokrenuli paralizirano gospodarstvo zbog koronavirusa, javlja Reuters.

Manje trgovine će prema novoj odluci moći raditi od 20. travnja, one veće od 11. svibnja, a restorani i trgovački centri od 8. lipnja. U planu je i djelomično otvaranje škola za upis učenika i maturu, ali normalno školovanje neće se pokrenuti prije nove akademske godine u rujnu. Granice će također ostati zatvorene, osim za one koji putuju zbog poslovnih, medicinskih i obiteljskih razloga, ali će pri povratku morati u 14-dnevnu karantenu. Vlada je upozorila da bi se plan popuštanja mjera mogao biti mijenjati ako broj zaraženih počne rasti.

Jučer je u Češkoj objavljeno da je zabilježeno ukupno 6.101 slučajeva zaraze COVID-19 te ukupno 161 smrtni slučaj, a posljednjih 10 dana broj novih slučajeva je ispod 300 osoba dnevno, dok je broj hospitaliziranih osoba manji od maksimalnog kapaciteta zdravstvenog sustava. Zamjenik ministra zdravstva Roman Prymula kazao je da je transmisija virusa manja od 1, što znači da jedna osoba s virusom u prosjeku zarazi manje od jedne osobe i da je epidemija u opadanju.

8:50 Novozelandska premijerka Jacinda Ardern smanjit će plaće sebi i ministrima u vladi za 20 posto tijekom sljedećih šest mjeseci, u jeku pandemije koronavirusa. Osim sebi i vladinim ministrima, najavila je da će plaće smanjiti i šefovima javnih službi. Objasnila je da se plaće neće smanjiti djelatnicima javnih službi na prvoj liniji, policajcima i zdravstvenim radnicima.

Inače, Ardern godišnje zarađuje oko 470.000 novozelandskih dolara (1,970.000 kuna), a ministri zarade oko 300.000 novozelandskih dolara (1,257.000 kuna).

Novi Zeland ima 1386 zaraženih i devet umrlih od COVID-19.

8:44 Južnokorejci su u srijedu počeli izlaziti na birališta kako bi izabrali članove parlamenta, a opremljeni su maskama i zaštitnim rukavicama u sklopu strogih zaštitnih mjera na nacionalnim izborima, jednima od prvih za vrijeme pandemije koronavirusa. Nakon dezinfekcije širom zemlje je otvoreno oko 14.000 glasačkih mjesta, a birači moraju nositi maske i po dolasku na biračko mjesto mjeri im se temperatura. Svatko tko ima temperaturu višu od 37,5 stupnjeva Celzijevih vodi se u posebnu glasačku kabinu.

8:36 Dan nakon što je karantena produžena do 3. svibnja u Indiji, objavljene su nove smjernice Ministarstva unutarnjih poslova koje ubažavaju dosadašnje mjere ograničenja kretanja i okupljanja. Dozvoljene su sve poljoprivredne aktivnosti nakon 20. travnja. Javni prijevoz, zračni promet i željezničke usluge i dalje će biti obustavljeni, osim onih koji prevoze zdravstvene i radnike hitnih službi. I škole i sveučilišta ostat će zatvorene, kao i sva vjerska mjesta za bogoslužje i sportski objekti. Bolnice i zdravstvene službe funkcionirat će kao i obično.

8:26 U Njemačkoj je po podacima Instituta Robert Koch objavljenima u srijedu 127.584 zaraženih i 3254 umrlih od koronavirusa. Iz tog su instituta upozorili da je još rano za ublažavanje restriktivnih mjera.

Njemačka kancelarka Angela Merkel trebala bi se danas zajedno s kabinetom sastati s liderima njemačkih saveznih država i s njima razmotriti moguće ublažavanje mjera uvedenih u cilju spriječavanja širenja koronavirusa. Jedna od glavnih odluka koje bi se trebale donijeti na današnjem sastanku je datum kada će se djeca moći vratiti u škole i u vrtiće, koji su već zatvoreni nekoliko tjedana. Većina Nijemaca se protivi ukidanju restrikcija, pokazalo je istraživanje institua YouGov. Nijemci se strogo drže mjera koje su nametnute.

8:22 Ljudi širom svijeta u doba pandemije COVID-19 gomilaju zalihe osnovnih lijekova, no dok su dva najveća proizvođača lijekova na svijetu, Kina i Indija u izolaciji, potražnja je postala puno veća od ponude, zbog čega na tržištu cvate distribucija opasnih lažnih lijekova namijenjenih 'liječenju' koronavirusa, upozorava WHO. Svjetska zdravstvena organizacija skreće pozornost na to da korištenje ovakvih lijekova može imati ozbiljne i teške nuspojave, a jedan znanstvenik kaže da bismo "zbog lažnih lijekova na tržištu mogli imati paralelnu pandemiju", piše BBC

U tjednu u kojem je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa, Operacija Pangea, Interpolova jedinica za borbu protiv globalnoga farmaceutskog kriminala, u samo tjedan dana obavila je 121 uhićenje u 90 zemalja, što je rezultiralo zapljenom opasnih lijekova u vrijednosti od preko 14 milijuna dolara.

8:05 - Nakon dva dana opadanja brojki, Sjedinjene Države zabilježile su u utorak crni rekord s više od 2200 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa u 24 sata, najviši dnevni broj umrlih od bilo koje druge zemlje. Po sveučilištu John Hopkins, SAD u utorak bilježi novih 2228 smrtnih slučajeva, nakon što su brojke u nedjelju i ponedjeljak padale i kretale se oko 1500. Sada SAD ima ukupno 25.757 mrtvih i gotovo 610.000 zaraženih koronavirusom. Prijašnji rekord u jednom danu bio je 2108 smrtnih slučajeva, što se dogodilo u petak u SAD-u.

Sjedinjene Države tijekom vikenda pretekle su Italiju (oko 21.000 mrtvih), Španjolsku (18.000) i Francusku (15.700) po broju mrtvih. U zemlji je testirano oko 3 milijuna ljudi. Epicentar epidemije i dalje je u New Yorku koji je u utorak prešao granicu od 10.000 mrtvih, nakon što je u tu broju uključeno 3700 smrtnih slučajeva za koje se pretpostavlja da su zbog koronavirusa iako pacijenti nisu bili testirani, piše Reuters. Brojka od 10.000 uključuje sve preminule od koronavirusa od 11. ožujka.

Prognoze o broju mrtvih u SAD-u, po najcitiranijem modelu (IHME) koji se temelji na načinu na koji se epidemija razvijala u Kini i Europi, iznose u prvom valu oko 70.000 ljudi.

6:45 - Američki predsjednik Donald Trump našao se na udaru kritika nakon što je objavio kako će SAD privremeno prestati financirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) zbog njezinog "lošeg upravljanja" epidemijom koronavirusa. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izjavio je da "nije vrijeme" za smanjivanje resursa za Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO).

"Sada nije vrijeme za smanjenje resursa za operacije Svjetske zdravstvene organizacije ili bilo koje druge humanitarne organizacije u borbi protiv virusa. Sada je vrijeme za jedinstvo i međunarodnu zajednicu koja će solidarno raditi na zaustavljanju virusa i njegovih potresnih posljedica" kazao je Guterres.

Predsjednik Američkog medicinskog udruženja Patrice Harris nazvao je to "opasnim korakom u pogrešnom smjeru koji neće olakšati pobjedu nad COVID-19" i pozvao Trumpa da je preispita. Iz Centra za zdravstvenu sigurnost Johns Hopkins su poručili kako ovaj potez šalje pogrešnu poruku usred pandemije.

"Pandemija nije vrijeme za raditi takve stvari. Ovaj potez šalje pogrešnu poruku usred pandemije. WHO čini pogreške, kao što je to učinila u odgađanju reakcije na epidemiju ebole 2013. i 2014. u zapadnoj Africi. Možda će biti potrebne reforme, ali nakon što pandemija prođe," kazao je dr. Amesh Adalja, stručnjak za zarazne bolesti i viši znanstvenik.

6:40 - Američki predsjednik Donald Trump je objavio kako će SAD privremeno prestati financirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) zbog njezinog "lošeg upravljanja" epidemijom koronavirusa. Sjedinjene Države najveći su donator Svjetske zdravstvene organizacije sa više od 400 milijuna dolara u 2019. godini, što je otprilike 15% njenog proračuna.

Istaknuo je i kako je blizu dovršetka plana za zaustavljanje koronavirusa i ponovno otvaranje izmučenog američkog gospodarstva u nekim dijelovima zemlje koji bi vjerojatno trebali biti spremni prije 1. svibnja.

Trump je prije sedam dana zaprijetio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a sada je otišao i korak dalje.

"Danas sam naredio obustavu financiranja Svjetske zdravstvene organizacije dok se provodi studija koja će ispitati ulogu WHO-a u pogrešnom upravljanju i prikrivanju širenja koronavirusa", rekao je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući.

Američki predsjednik je kazao kako WHO nije ispunila svoju osnovnu dužnost i da za to mora odgovarati.

"Da je WHO obavio svoj posao i poslao medicinske stručnjake u Kinu kako bi objektivno proučili situaciju na terenu, epidemija je mogla biti zadržana u njezinom izvoru s vrlo malo preminulih," dodao je.

Trump želi pokrenuti ekonomiju što je prije moguće, nakon što je uslijed zaraze koronavirusom umrlo 22.000 Amerikanaca, a nekoliko milijuna je ostalo bez posla.

6:35 - Stariji talijanski par koji boluje od koronavirusa obilježio je 50-godišnjicu braka u bolnici na odjelu intenzivne njege nakon što su im liječnici organizirali da budu zajedno. Sandra (71) i suprug Giancarlo (73) držali su se za ruke preko svojih kreveta s maskama za kisik preko lica u bolnici Murri koja se nalazi u općini Fermo, u istočnoj regiji Marche. Zahvaljujući medicinskoj sestri Roberti Ferretti, koja je saznala za 50. godišnjicu braka, Sandra i Giancarlo imali su priliku obilježiti poseban dan.

6:30 - Gradske vlasti Terlizzija, nadomak Barija na jugu Italije, uvele su tri smjene tijekom kojih će vlasnici pasa smjeti šetati svoje ljubimce.

"Mislim da je došlo vrijeme da se prestane s izvođenjem pasa deset puta dnevno," poručio je gradonačelnik Ninni Gemmato preko društvenih mreža.

Prema novim pravilima, koja će biti na snazi do 3. svibnja, do kada su produžene mjere opće karantene u Italiji, vlasnici pasa mogu prošetati svoje ljubimce do 200 metara udaljenosti od mjesta prebivališta i to u tri termina - ujutro od 6.00 do 9.00, zatim od 14.00 do 16.00 i od 19.00 do ponoći.